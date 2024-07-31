İsmail Haniye’nin şehit edilmesi! Uzman isim Mete Sohtağlu: Saldırı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın evine 150 metre uzaklıkta düzenlendi

İran'da yeni döneme şahitlik etmek için Tahran'a gitmişti

FARKLI MEDYA AYAKLARI ÇELİŞKİLİ HABERLER

Bölge ülkelerinin İsrail ve ABD'nin vereceği tepkiler olacak ve İran buna göre kendine bir güzergah çizecek. Şu anda çok çelişkili haberler geliyor. Devrim Muhafızları'nın medyası farklı Hamaney'e bağlı medya farklı şu andaki Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan için de farklı bir medya ayağı var. Bunların geçtiği haberlerin hepsi birbirinden farklı ve çelişkili haberlerdir.