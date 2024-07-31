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İsmail Haniye’nin şehit edilmesi! Uzman isim Mete Sohtağlu: Saldırı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın evine 150 metre uzaklıkta düzenlendi

ahaber.com.tr Aslı Bilger Kutludağ
Giriş: 31.07.2024 13:13 Güncelleme: 31.07.2024 13:15
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İsmail Haniye’nin şehit edilmesi! Uzman isim Mete Sohtağlu: Saldırı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın evine 150 metre uzaklıkta düzenlendi

Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da şehit edilmesi ile ilgili A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Uluslararası ilişkiler uzmanı Mete Sohtağlu, “İlginç olan bir nokta daha var. Haniye’ye yönelik saldırı yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın evine 150 metre uzaklıkta düzenlendi.” dedi.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye semtine düzenlediği saldırı bölgedeki tansiyonu zirveye çıkarırken bu sabah Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğü açıklandı.

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"SALDIRI CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Hamas suikastın "Cevapsız kalmayacağını" duyururken saldırıyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Heniyye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.

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BÖLGESEL SAVAŞ BAŞLADI MI?

Peki İran'ın bundan sonra hamlesi ne olacak? Bölgesel bir savaşın fitili ateşlendi mi? Saldırının perde arkasında ne var? Gündemi sarsan gelişme ile ilgili uluslararası ilişkiler uzmanı Mete Sohtağlu A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim Mete Sohtağlu, "Haniye'ye yönelik saldırı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın evine 150 metre uzaklıkta düzenlendi" dedi.

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İRAN'IN GELENEKSEL ÇELİŞKİ OYUNLARI

Uluslararası ilişkiler uzmanı Mete Sohtağlu: Bir hatırlatmayı yapmak isterim. Bu tür suikastlarda İran geleneksel olarak biraz bekler arkasından çelişkili haberler yayınlamaya başlar. Gece saatlerinde bunu duyduğum zaman silahlı bir saldırıydı. Saatler 4-5 geldiğinde el yapımı patlayıcı ile düzenlenen bir saldırı olarak belirtildi. Sabah saatlerinde roketli saldırıya döndü ilerleyen saatlerde füzeli bir saldırı açıklaması geldi.

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ÖĞLE SAATLERİNDE FÜZELİ SALDIRI OLDU

Şu anda saatler 12.30'u gösterirken İranlı Nur Haber Ajansı; Haniye'nin havadan atılan bir füze ile hedef alındığını belitti. Füzenin ateşlendiği yerin belirlenmeye çalışıldığı için soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. İsrail kamu yayım kurumu da İran hava sahası dışından atılan füze ile öldürüldü ifadesini geçti. Yani ortada bir füze meselesi var. Spekülatif olmasına rağmen özellikle İsrail'in F-35 filosunun şu anda ismini vermek istemediğim 2 ülke üzerinden yaptığı konuşuluyor. Bu 2 ülke üzerinden spekülasyonlar dönüyor.

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FARKLI MEDYA AYAKLARI ÇELİŞKİLİ HABERLER

Bölge ülkelerinin İsrail ve ABD'nin vereceği tepkiler olacak ve İran buna göre kendine bir güzergah çizecek. Şu anda çok çelişkili haberler geliyor. Devrim Muhafızları'nın medyası farklı Hamaney'e bağlı medya farklı şu andaki Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan için de farklı bir medya ayağı var. Bunların geçtiği haberlerin hepsi birbirinden farklı ve çelişkili haberlerdir.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın evine 150 metre mesafede saldırı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın evine 150 metre mesafede saldırı

150 METRE DETAYI

İlginç olan bir nokta daha var. Haniye'ye yönelik saldırı yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın evine 150 metre uzaklıkta düzenlendi. Bunu önemli bir not olarak belirtmek gerekir. Haniye'nin kaldığı binanın yan tarafında da Suriye delegasyonu bulunuyordu.

4 ÜLKEDEN SALDIRILAR GÖRECEĞİZ

Önümüzdeki dönemde muhtemelen İsmail Haniye'nin cenazesinin kalkması beklenecek ve sonra intikam için ateş çemberi kurulacak. Bu İran'ın direniş çemberi olarak adlandırdığı yapının bir taktiğidir. Irak'tan, Suriye'den, Lübnan'dan ve Yemen'den İsrail'e yönelik füze saldırıları olacak. Dün ABD'nin Irak- Babil'de Haşdi Şabi gücüne karşı bir füze saldırısında bulunduğunu ve 4 kişinin öldüğünü söyleyelim.

İRAN'I SAVAŞA ÇEKME HAMLESİ

Hafta sonundan itibaren sınırlı da olsa saldırı olacaktır. Arabulucular olacaktır; ben İran'ın tekrar İsrail'i vuracağını düşünüyorum. Akabinde de İsrail'in tekrar nisan ayını hatırlatacak şekilde sınırlı ve ölçekli bir şekilde İran topraklarını vuracağını düşünüyorum. İsrail'in İran'ı savaşa çekme hamlesidir. Hem Gazze hem Lübnan meselesinde İran geri plandan yönetim yapıyordu. Bu direkt İran'ın savaş çekilmesi maksadıyla yapılmıştır.

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