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MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsmail Haniye suikastıyla ilgili flaş mesaj: Vahim sonuçlar doğuracaktır

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 11:54 Güncelleme: 31.07.2024 12:38
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den İsmail Haniye suikastıyla ilgili flaş mesaj: Vahim sonuçlar doğuracaktır

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için bir mesaj paylaştı. Bahçeli, "Suikast vahim sonuçlar doğuracaktır." dedi.

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