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A Haber enkaz yerine dönen Lübnan’daki Dahiye bölgesinde! Hizbullah İsrail’e ne cevap verecek?

ahaber.com.tr Damla Karasu
Giriş: 31.07.2024 12:02 Güncelleme: 31.07.2024 12:07
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A Haber enkaz yerine dönen Lübnan’daki Dahiye bölgesinde! Hizbullah İsrail’e ne cevap verecek?

Katil İsrail'den dün akşam saatlerinde Hizbullah'a misilleme saldırısı geldi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde 8 katlı bir bina hedef alındı. İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah komutanı Fuad Şükür'nün hedef alındığını ve öldürüldüğünü duyurdu. Lübnan'dan da saldırıya tepki var. Detayları Hizbullah’ın kontrolü altındaki Dahiye bölgesinde bulunan A haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde dün akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi. Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

Hizbullah'ın 2 numaralı ismi Fuad Şükür öldürüldüHizbullah'ın 2 numaralı ismi Fuad Şükür öldürüldü

HİZBULLAH'IN LİDER İSMİ HEDEF ALINDI

Katil İsrail devleti; hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyuruldu. İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek öldürülen komutanın Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğunu iddia etti. Açıklamada ayrıca Şükür'ün "8 Ekim 2023'ten beri İsrail'e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürüldü.

A Haber ekipleri bölgeden özel görüntüleri ekran taşıyorA Haber ekipleri bölgeden özel görüntüleri ekran taşıyor

A HABER BÖLGEDE

Patlamanın boyutu günün ağarmasıyla beraber ortaya çıktı. Bölgedeki birçok bina zarar gördü ve enkazlar meydan geldi. Sabah saatlerinde olay yerine giden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu aktardı.

Ekiplerimiz ateş hattında haber nöbetindeEkiplerimiz ateş hattında haber nöbetinde

HİZBULLAH'IN 2 NUMARALI İSMİ ÖLDÜ

Ata Gündüz Kurşun: Gözlerin çevrildiği nokta dün gecede bulunduğumuz Dahiye bölgesiydi. Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah üyelerinin yoğun olarak yaşadığı komutanların olduğu karargah olarak kullanılan noktalar yer alıyor. İsrail savaş uçakları burada bulunan 8 katlı bir apartmanı vurdu. Hizbullah'ın 2 numaralı ismi Fuad Şükür hayatını kaybetti. Burada hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda insan var. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ve bizlerin daha fazla yaklaşmasına izin vermiyorlar. Hala enkaz altında kalan var.

8 katlı binada ciddi hasar var! Enkazlar kaldırılıyor8 katlı binada ciddi hasar var! Enkazlar kaldırılıyor

İSMAİL HANİYE HABERİ GELDİ

Günün ağarmasıyla berber burada karmaşa ve kaos bitti. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bombalamanın ardından gözler bu noktaya çevrilmişti. Orta Doğu'daki yeni savaşın kıvılcımı Beyrut'tan mı ateşlendi? diye sorular cevap ararken sabah saatlerinden İran'dan İsmail Haniye'nin haberi geldi. Hamasın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi.

KONGRE ALKIŞLARI VE BELİRSİZ SALDIRI

Zamanlamaya dikkat çekmek gerekir. İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu; ilk etapta ABD'ye gitmişti ve Kongre'de ayakta alkışlanmıştı. O süreçte İsrail işgali altında olan Golan Tepeleri'ne kimin yaptığı belli olmayan bir saldırı yapıldı. 12 Dürzü vatandaşı hayatını kaybetti. Daha sonra Netanyahu'nun tekrar işgal altındaki Golan Tepeleri'ne gidip oradan pozlar vermesinden sonra Beyrut Dahiye semti hedef alındı. Sabah saatlerinde de İsmail Haniye şehit edildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve kurmaylarının haritalı fotoğrafıHizbullah lideri Hasan Nasrallah ve kurmaylarının haritalı fotoğrafı

ORTA DOĞU'DA DENGELER DEĞİŞECEK

Bilinen bir gerçek var; Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşandı. İsmail Haniye'nin şehit edilmesi, Hizbullah'ın 2 numaralı ismi Fuad Şükür'ün öldürülmesi Orta Doğu'da dengeler yeniden şekillenecek. Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki tüm süreçleri etkileyecek gelimeler yaşandı. İsrail'in sözde bakanlarından biri Haniye'nin ölümünü ilişkin "Dünya için iyi olacak" sözlerini kullandı. İran ve Hizbullah'ın nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesi İran'ın sırtına bir yük olarak binmiş durumda. İran artık bir adım atmak isteyecektir. Eğer bir karşılık olmazsa İran'ın İsrail karşıtlığı ciddi manada sorgulanacaktır.

Manidar görüntü! Saldırı yapılacak hedefler konuşuluyor...Manidar görüntü! Saldırı yapılacak hedefler konuşuluyor...

SALDIRININ OLDUĞU CADDEDE MANİDAR GÖRÜNTÜ

Bombalanan caddede yer alan bir afiş dikkatleri çekiyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yanında kurmayları ile birlikte olduğu ve önlerinde bir harita olan fotoğraf var. Muhtemeldir ki; İsrail başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki düşmanların nasıl imha edileceği ve nasıl savaş yürütüleceği konuşuluyor. Saldırının olduğu yerde olan fotoğraf gerçekten de manidar.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! Ekiplerimiz ateş hattındaBu görüntüler sadece A Haber’de! Ekiplerimiz ateş hattında BU GÖRÜNTÜLER SADECE A HABER'DE! EKİPLERİMİZ ATEŞ HATTINDA
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