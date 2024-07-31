A Haber enkaz yerine dönen Lübnan’daki Dahiye bölgesinde! Hizbullah İsrail’e ne cevap verecek?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve kurmaylarının haritalı fotoğrafı

ORTA DOĞU'DA DENGELER DEĞİŞECEK

Bilinen bir gerçek var; Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşandı. İsmail Haniye'nin şehit edilmesi, Hizbullah'ın 2 numaralı ismi Fuad Şükür'ün öldürülmesi Orta Doğu'da dengeler yeniden şekillenecek. Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki tüm süreçleri etkileyecek gelimeler yaşandı. İsrail'in sözde bakanlarından biri Haniye'nin ölümünü ilişkin "Dünya için iyi olacak" sözlerini kullandı. İran ve Hizbullah'ın nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesi İran'ın sırtına bir yük olarak binmiş durumda. İran artık bir adım atmak isteyecektir. Eğer bir karşılık olmazsa İran'ın İsrail karşıtlığı ciddi manada sorgulanacaktır.