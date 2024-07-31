SON DAKİKA! Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit oldu! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Filistin halkı katilleri yenecektir
Son dakika haberine göre İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan, Meclis'te yemin etti. Mecliste düzenlenen yemin törenine katılmak için Tahran'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikaste uğradı. Yapılan saldırı sonrası Haniye ve korumasının hayatını kaybettiği açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan alçak saldırıya tepki gösterirken, "Kalleş suikastı lanetliyorum. Siyonist barbarlık emellerine yine ulaşamayacak." dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "işgalci teröristleri pişman edeceğiz" derken, ABD'den de alçak suikastla ilgili açıklama geldi. Hain suikasta ilişkin İran Genel Başsavcılığı, olayın tüm yönlerinin incelenmesi, olası ihmal veya hatalarla ilgili yasal işlem yapılması, faillerin tutuklanıp yargılanması talimatını verdi.
On yıllardır Filistin halkını katleden ve son olarak 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarını giderek artıran ve 40 bini aşkın masum sivili öldüren İsrail, bölgedeki ateşi daha da körükleyecek bir adım attı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da konutuna düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit etti.
NEDEN İRAN'DAYDI?
İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olarak Meclis'te yemin etti. Mecliste düzenlenen yemin törenine 86 ülkeden temsilcinin yanı sıra İran'ın üst düzey askeri ve sivil yetkilileri katıldı. Törene, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de katılmıştı.
İRAN HAİN SUİKAST İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Son dakika haberine göre İran Genel Başsavcılığı, Heniyye suikastinin tüm yönlerinin incelenmesi, olası ihmal veya hatalarla ilgili yasal işlem yapılması, faillerin tutuklanıp yargılanması talimatını verdi.
HAMAS'TAN İNTİKAM SÖZLERİ: CEZASIZ KALMAYACAK
Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.
Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.
İran devlet televizyonu Haniye'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.
KATİL NETANYAHU'DAN İSRAİL BASININA TALİMAT
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabinedeki bakanlara İsmail Haniye suikastı haberleri hakkında yorum yapmamalarını emrettiği iddia edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN: KALLEŞ SUİKASTI LANETLİYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Haniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.
Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.
Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.
İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.
Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.
Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye'ye Allah'tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum.
Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
"YAŞAMINI FİLİSTİN DAVASINA ADAMIŞTI"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haniye'nin öldürülmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Fidan, "Değerli Kardeşim İsmail Haniye'nin İran'da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşamını Filistin davasına, Filistin'e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi. İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ: ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUZ
Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.
Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.
Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.
"BU SALDIRI, GAZZE'DEKİ SAVAŞI BÖLGESEL BOYUTA YAYMA HEDEFİ TAŞIMAKTA"
Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.
Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.
KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
TBMM Başkanı Kurtulmuş İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle ilgili sosyal medya adresinden baş sağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş "İsmail Haniye, insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA: FİLİSTİN HALKI KATİLLERİ YENECEK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Haniye'nin şehit edilmesiyle ilgili olarak, "Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir..." dedi.
İşte Çelik'in o açıklamaları
Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi.. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir...
"BU SUİKAST SAVAŞI GENİŞ ALANA YAYACAK"
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de kadın ve çocuk demeden 40 bini aşkın masumu katleden İsrail, Ortadoğu'da Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından İran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'yi düzenlediği suikastla şehit etti. Bölgede gerilimin ateşini daha da artıracak suikastın ardından Türkiye'den konuyla ilgili peş peşe tepkiler gelirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınına katıldı. Filistin halkına başsağlığı mesajlarını ileten Çelik, suikastle ilgili olarak "İsrail'in yeni bir vahşeti olarak kayda geçmiş oldu." dedi. Haniye'nin ağustos ayı içerisinde Mahmud Abbas'la birlikte Türkiye'ye gelerek Meclis'te bir konuşma gerçekleştirmesinin planlandığını da açıklayan AK Parti Sözcüsü, "Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı." ifadelerini kullandı.
BİR TEPKİ DE KREMLİN'DEN
Kremlin, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.
Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi.
Bu tür eylemlerin bölgede barışı tesis etme girişimlerine karşı olduğuna dikkati çeken Peskov, ayrıca bunun zaten gergin olan durumu önemli ölçüde istikrarsızlaştırabileceğine inandıklarını vurguladı.
Peskov, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN 3 GÜNLÜK YAS KARARI
İran'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast nedeniyle 3 gün yas ilan edildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran Hükümeti tarafından konuyla ilgili yayımlanan bildiriye yer verdi.
Heniyye düzenlenen suikastın kınandığı bildiride ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.
FİLİSTİN'DE 1 GÜNLÜK YAS
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast nedeniyle bir günlük yas ilan ettiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Devlet Başkanı Abbas'ın, eski Başbakan Heniyye için bugünü yas ilan ederek bayrakların yarıya indirilmesini istediği belirtildi.
Filistin Hükümetinden yapılan açıklamada da "Eski Başbakan ve vatansever lider Heniyye'ye yönelik haince suikastı kınıyoruz." denildi.
Açıklamada, Filistin halkı ve gruplarına da İsrail'in saldırılarına karşı ulusal birliklerini artırma çağrısının yapıldı.
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de yaptığı açıklamada, "İşgal ordusunun bu iğrenç suçu işlemesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bergusi, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu korkunç cinayet, Filistin halkının ve direnişinin daha da güçlenmesini sağlar. Filistin halkı bugün mücahit kahraman bir lideri kaybetti. Bu lider, Filistin halkının çıkarlarını koruma ve ulusal birliğini sağlamaya çok önem veriyordu."
ABD'DEN SUİKAST AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastından önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını söyledi.
Blinken, Singapur ziyareti sırasında Gazze'deki duruma ve ateşkesin önemine ilişkin Channel News Asia'ya konuştu.
Bakan Blinken, Heniyye suikastının Gazze'deki sürece etkisinin ne olacağı sorusuna, "Bu bizim bilgimizin ve dahlimizin olmadığı bir durum. O nedenle tahminde bulunmak çok zor. Uzun yıllar boyunca bir olayın başka bir olay üzerindeki etkisi hakkında asla tahminde bulunmamayı öğrendim." şeklinde yanıt verdi.
Blinken, bu savaşı sonlandırmak için ateşkes sağlanmasının önemini vurgulayarak, o noktaya ulaşana dek bunun için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Gazze'de Filistinlilerin acısını sonlandırmaya yardım etmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Blinken, ABD'liler dahil esirlerin evlerine dönmesinin de kilit öneme sahip olduğunu dile getirdi.
Blinken, daha kalıcı barış ve güvenlik için her şeyi daha iyi bir yolda ilerletmenin hayati önem taşıdığını kaydederek, buna odaklanmaya devam ettiklerini söyledi.
- "HİÇBİR ŞEY ATEŞKESE ULAŞMANIN ÖNEMİNİ ORTADAN KALDIRMAZ"
Blinken ayrıca Singapur ziyareti kapsamında Singapur'un eski ABD Büyükelçisi Chan Heng Chee'nin moderatörlüğündeki "Hint-Pasifik Bölgesinde Güvenliği ve Refahı Geliştirme" başlıklı programa katıldı.
Burada bir katılımcının Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin görüşünü ve bu durumun müzakereleri nasıl etkileyeceğini sorması üzerine Blinken, "Hiçbir şey ateşkese ulaşmanın önemini ortadan kaldırmaz. Bu açıkça esirlerin çıkarına, onların eve getirilmesi için. Bu, Gazze'de her gün acı çeken ve Hamas'ın sebep olduğu çapraz ateşte kalan çocuk, kadın ve erkek Filistinlilerin de çıkarına." ifadelerini kullandı.
Blinken, ilk günden bu yana sadece Gazze'de daha iyi bir noktaya ulaşmaya, kuzeyde Lübnan ve Hizbullah, Kızıldeniz'de Husiler, İran, Suriye veya Irak fark etmeksizin, çatışmanın yayılmasını önlemeye çalıştıklarını savunarak, "Daha iyi bir noktaya gelebilmemizi sağlamanın en önemli anahtarı da ateşkesi sağlamak." diye konuştu.
CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU
İsmail Haniye'nin cenazesinin yarın sabah saat 8'de Tahran Üniversitesi'nden Azadi Meydanı'na kaldırılacağı bildirildi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast nedeniyle bir günlük yas ilan ettiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Devlet Başkanı Abbas'ın, eski Başbakan Heniyye için bugünü yas ilan ederek bayrakların yarıya indirilmesini istediği belirtildi.
Filistin Hükümetinden yapılan açıklamada da "Eski Başbakan ve vatansever lider Heniyye'ye yönelik haince suikastı kınıyoruz." denildi.
Açıklamada, Filistin halkı ve gruplarına da İsrail'in saldırılarına karşı ulusal birliklerini artırma çağrısının yapıldı.
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de yaptığı açıklamada, "İşgal ordusunun bu iğrenç suçu işlemesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bergusi, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu korkunç cinayet, Filistin halkının ve direnişinin daha da güçlenmesini sağlar. Filistin halkı bugün mücahit kahraman bir lideri kaybetti. Bu lider, Filistin halkının çıkarlarını koruma ve ulusal birliğini sağlamaya çok önem veriyordu."
HAMANEY: EVİMİZDE ŞEHİT EDİLEN HANİYE'NİN İNTİKAMINI ALMAYI VAZİFE KABUL EDİYORUZ
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail haniye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.
Hamaney, Hamas lideri Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini belirten Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." değerlendirmesinde bulundu.
"Cesur lider" olarak adlandırdığı Haniye'ye düzenlenen suikast nedeniyle taziye dileğinde bulunan Hamaney, "İslam ümmetine, direniş cephesine, yiğit ve gururlu Filistin milletine ve özellikle Şehit Haniye'nin ailesine, hayatta kalanlara ve onunla birlikte şehit olan arkadaşı için başsağlığı ve Allah'tan bu şehitlerin derecelerini yükseltmesini diliyorum." dedi.
Hamaney, "İran topraklarında şehit edilen Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.
İRAN'DAN TEPKİ GELDİ
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Haniye'nin öldürülmesi hakkında, "İran, işgalci teröristleri Haniye'yi öldürmek gibi korkakça bir eylem gerçekleştirdikleri için pişman edecek" açıklamasında bulundu.
Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın toprak bütünlüğünü ve onurunu savunacağını belirtti.
İRAN: KANI YERDE KALMAYACAK
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani,Hamas lideri İsmail Haniye'nin kanının yerde kalmayacağını belirterek, "Haniye'nin Tahran'da şehadeti, Tahran, Filistin ve direniş arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendirecek" dedi.
İRAN MECLİSİ ULUSAL GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KOMİSYONU OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu bugün, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin olağanüstü toplanacak.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai toplantıya ilişkin bilgi verdi.
Rızai, "İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, bugün, Şehid Heniyye'ye düzenlenen terör saldırısına ilişkin olağanüstü toplanacak." dedi.
İranlı yetkili saldırıyla ilgili incelemenin sürdüğünü dile getirdiği.
HUSİLERDEN İLK TEPKİ: TERÖR SUÇU
Yemen'deki Husi'ler Hamas'ın siyasi liderinin Tahran'da düzenlenen bir hava saldırısında öldürülmesinin "iğrenç bir terör suçu" olduğunu açıkladı.
ABBAS SALDIRIYI KINADI VE BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastı "korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak" nitelendirerek, Filistin için birlik çağrısında bulundu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Abbas, Haniye'ye yönelik suikastı şiddetle kınadı.
Haniye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Haniye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı.
Hamas liderine yönelik suikastı tehlikeli gerilim olarak değerlendiren Şeyh, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını topyekün artırdığı bu dönemde birlik ve direniş çağrısı yaptı.
Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Haniye'nin, Tahran'daki konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.
ABD İRAN'I İŞARET ETTİ
ABD gazetesi New York Times, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine dikkat çekti. New York Times'ın haberinde "Cinayetin işlendiği Tahran ise dikkat çekiciydi. Son yıllarda Haniye'nin ana üssü, İsrail'in gayrı resmi ilişkilerini sürdürdüğü Katar oldu. Savaşın başlangıcından bu yana İsrail Katar'daki Hamas liderlerini öldürmedi." ifadelerine yer verildi.
RUSYA'DAN İLK MESAJ: KABUL EDİLEMEZ BİR SİYASİ SUİKAST
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamas Politbüro Başkanı'nın ölümünün kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikast olduğunu söyledi.
İSRAİL ORDUSU: BU KONUDA YORUM YAPMIYORUZ
İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye''ye yönelik İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, "Haniye'nin Tahran'da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?" yönündeki soruya, "Bu konuda yorum yapmıyoruz." şeklinde cevap verdi.
Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Haniye'nin, Tahran'da ikamet ettiği konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.
İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI BAKAN, HANİYE SUİKASTINI SEVİNÇLE KARŞILADI
İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesini memnuniyetle karşıladı.
Eliyahu, sosyal medya hesabından Haniye suikastına ilişkin paylaşımda bulundu.
Haniye suikastının barış getireceğini iddia eden Eliyahu, "Haniye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek." ifadesini kullandı.
Aşırı sağcı Bakan, Hamas liderine hakaret ederek, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok." yorumunda bulundu.
BEYAZ SARAY: HANİYE'NİN İRAN'DA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR HABERLERİ GÖRDÜK
Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi.
CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, " İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı.
Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı.
Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Haniye'nin, Tahran'da ikamet ettiği konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.
İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınmıştı.
KATİL İSRAİL AİLESİNİ KATLETMİŞTİ
İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.
Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.
Haniye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
İsrail basınına göre, "Haniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.
Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
İSMAİL HANİYE KİMDİR?
1963'te Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya geldi. Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinden kaçarak mülteci durumuna düşmüştü.
1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. 1989'da I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürüldü. Ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.
2 Haziran 2014 – 13 Şubat 2017 tarihleri arasında Gazze Şeriti Yönetimi Başkanlığını üstlendi. 6 Mayıs 2017'den beri Hamas Siyasi Büro Başkanlığını yapmaktaydı.
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