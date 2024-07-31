İsmail Haniye’nin şehit edilmesi! Uzman isim Mete Sohtağlu: Saldırı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın evine 150 metre uzaklıkta düzenlendi

Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da şehit edilmesi ile ilgili A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Uluslararası ilişkiler uzmanı Mete Sohtağlu, “İlginç olan bir nokta daha var. Haniye’ye yönelik saldırı yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın evine 150 metre uzaklıkta düzenlendi.” dedi.

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