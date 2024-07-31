İsmail Haniye Tahran’da şehit edildi! Gazeteci Turan Kışlakçı: Tahran ziyareti sonrası Türkiye’ye gelip Meclis’te konuşacaktı

AĞUSTOS AYINDA KONUŞACAKTI

İsmail Haniye'nin şehit edilmesi ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mahmut Abbas ve İsmail Haniye'nin aynı gün Meclis'te konuşma planı yapıldı. Haniye Ağustos ayında TBMM'de konuşma yapacaktı." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Biz katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşacağını öğrendiğimizde Cumhurbaşkanımız Erdoğan Mahmut Abbas ve İsmail Haniye'nin aynı gün aynı saatte Meclis'te konuşması planını yaptık. Mahmut Abbas sağlık sorunlarını öne sürerek gelmedi. Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı. Hem Abbas'ın hem Haniye'nin aynı gün Meclis'te konuşma planı vardı.

Yüce Meclis'imizi Filistin halkına desteğini göstermek için özel bir toplantıda yapabilecekti. ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun alçakça sözlerini alkışlayanlar aslında bu suikastlara izin vermiş oldular. Gazze'de katliamlara imza atmış biri sorgulanması gerekirken ayakta alkışlandığı zaman eylemlerine devam etme cesareti buluyor ve Siyonist mantıkla bunu yapıyor. Bunun neticesi İsrail', daha rahat bir ülke yapmayacaktır.