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İsmail Haniye Tahran’da şehit edildi! Gazeteci Turan Kışlakçı: Tahran ziyareti sonrası Türkiye’ye gelip Meclis’te konuşacaktı

ahaber.com.tr Mehmet Zeyrek
Giriş: 31.07.2024 09:05 Güncelleme: 31.07.2024 10:19
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İsmail Haniye Tahran’da şehit edildi! Gazeteci Turan Kışlakçı: Tahran ziyareti sonrası Türkiye’ye gelip Meclis’te konuşacaktı

Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast ile şehit oldu. A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren gazeteci Turan Kışlakçı, “Ben birkaç gün önce İsmail Haniye’nin yardımcısı ile görüştüm. Tahran ziyareti sonrası Türkiye’ye gelip Meclis’te konuşacaktı.” dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikastte uğradı.

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İSRAİL'İN TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLDU

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit oldu.

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HAMAS: CEZASIZ KALMAYACAK

Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak." açıklamasını yaptı. İran'dan yapılan açıklamada ise suikastın soruşturulduğu ve sonuçlarının yakında açıklanacağı belirtildi. Yaşanan sıcak gelişmeleri A Haber'de değerlendiren gazeteci Turan Kışlakçı önemli bilgiler paylaştı.

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MECLİS'TE KONUŞMA YAPACAKTI

Gazeteci Turan Kışlakçı: Ben birkaç gün önce İsmail Haniye'nin yardımcısı ile görüştüm. Haniye'nin Türkiye'den bir davet aldığını hatta Tahran ziyareti sonrası Türkiye'ye gelecekti. İsmail Haniye'nin Meclis'te bir konuşma yapması bekleniyordu. Bununla ilgili bir hazırlıkta vardı. Benzer bir davet Mahmut Abbas'a da gitmişti ama o bahaneler sürerek gelmedi. Ben bu Meclis'te konuşma durumunu ilk kez A Haber'de söylüyorum.

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TÜRKİYE'NİN DAVETİNİ KABUL ETMİŞTİ

İsmail Haniye, Tahran ziyaretinden sonra Türkiye'ye gelmeyi ve Meclis'te konuşmayı hedefliyordu. Bana bir davet gittiğini de söylediler. Türkiye tarafının bunu duyurmasını bekliyorlardı. Tahran'dan sonra buraya gelecekti. Davet resmi olarak yapılmış ve konuşma yapılacaktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu duyurması bekleniyordu. Sadece saat ve zaman belirlenecekti. Haniye Türkiye tarafından yapılan daveti kabul etmişti.

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SINIRLARI OLMAYAN DEVLET

Birleşmiş Milletler'e üye olup da bugün sınırları belli olmayan tek bir devlet var yeryüzünde o da İsrail'dir. Yani sınırları belli olmayan bir devlet buraya üye olmaz. Siyonist İsrail Devleti sınırları olmayan tek devlettir.

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HAYALLERİNDE ANADOLU'DA VAR

Nerede başladığı ve bittiği belli olmayan bir devlet. Katil Netanyahu 1194 yılında yazdığı "Güneşin altında bir yer" adlı kitabında hedefinin Büyük İsrail Devleti'ni kuracaklarını söylüyor. Bunu sadece siyasi ve ekonomik olarak değil askeri olarak da yapmaları gerektiğini ifade ediyor. Bundan 2 yıl önce 1994 yılında Şimon Peres'in yazdığı kitapta da benze bir durum var ancak askeri olarak nüfuslarının az olduğu belirtiliyor. Bütün İsrailli liderler Anadolu dahil olmak üzere Irak, Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan dahil Kızıldeniz'i de içine alan Büyük İsrail Devleti'ni hayalini kuruyor.

VAAT EDİLMİŞ TOPRAK SAPKINLIĞI

Büyük İsrail Devleti'nin olması gerektiğine iman eden bir kesim var karşımızda. Bu Tevrat'ta olan bir şey ve siyasi hiçbir karşılığı yok. Filistin topraklarını işgal edip Tanrı'nın bahşettiğini söylüyorlar. İşgalci düşünce var. Tahrif ettikleri kutsal metinlere iman etmişler ve ona göre hareket ediyorlar. Bunların yaptıklarının uluslararası hukuk da yeri yok. Müslümanlar da o zaman İspanya ve Portekiz bir zamanlar Fransa'ya kadar Endülüs Devleti olarak varlığını sürdürdü. Müslümanlar da burası bizim topraklarımız diyebilir. İsrail'in bütün liderleri vaat edilmiş toprak sapkınlığına iman ediyorlar."

AĞUSTOS AYINDA KONUŞACAKTI

İsmail Haniye'nin şehit edilmesi ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mahmut Abbas ve İsmail Haniye'nin aynı gün Meclis'te konuşma planı yapıldı. Haniye Ağustos ayında TBMM'de konuşma yapacaktı." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Biz katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşacağını öğrendiğimizde Cumhurbaşkanımız Erdoğan Mahmut Abbas ve İsmail Haniye'nin aynı gün aynı saatte Meclis'te konuşması planını yaptık. Mahmut Abbas sağlık sorunlarını öne sürerek gelmedi. Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı. Hem Abbas'ın hem Haniye'nin aynı gün Meclis'te konuşma planı vardı.

Yüce Meclis'imizi Filistin halkına desteğini göstermek için özel bir toplantıda yapabilecekti. ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun alçakça sözlerini alkışlayanlar aslında bu suikastlara izin vermiş oldular. Gazze'de katliamlara imza atmış biri sorgulanması gerekirken ayakta alkışlandığı zaman eylemlerine devam etme cesareti buluyor ve Siyonist mantıkla bunu yapıyor. Bunun neticesi İsrail', daha rahat bir ülke yapmayacaktır.

Netanyahu hükümeti Filistin'e ve Gazze'ye karşı soykırım yapıyor bölge savaşını yükseltmek için son derece hain eylemlere imza atıyor ama bugün Netanyahu hükümeti bütün İsrail'de yaşayanların güvenliklerini tehlikeye atıyor. Netanyahu bir soykırımcı olarak Filistin davası için en büyük tehdittir. Bölge barışı için tehdittir. Barış isteyen en büyük tehdit Netanyahu hükümetidir."

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