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Katliam gecesinin ardından Gazze | Katil İsrail sivillere ölüm kustu! A Haber savaş bölgesinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
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Katliam gecesinin ardından Gazze | Katil İsrail sivillere ölüm kustu! A Haber savaş bölgesinde

Abluka altındaki Gazze'yi üç haftadır kesintisiz şekilde bombalayan İsrail, bugüne kadarki en ağır saldırısını gerçekleştirdi. Gazze şeridine boydan boya ölüm yağdıran İsrail, karadan ve havadan saldırılarla bölgeyi cehenneme çevirdi. Savaşın nabzını en ön safta tutmaya devam eden A Haber ekipleri son gelişmeleri aktardı.

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İşgalci İsrail güçleri, dünyayla bağlantısını kestiği Gazze'ye, bu gece en şiddetli hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeybatısını beyaz fosfor bombaları ile vurdu. Savaşlarda dahi yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı o anları kameralar kayıt altına aldı.

İsrail-Hamas çatışmaları 22. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek 3 bin 38'i çocuk olmak üzere 7 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Savaşın nabzını en ön safta tutmaya devam eden A Haber ekipleri son gelişmeleri aktardı.

EMİNE KAVASOĞLU/Saat 09.10 itibarıyla yaşananlar: Dün gece yaşanan o bombardımandan sonra Gazze'de sağlam bir yapı kaldı mı bunun cevabını vermek gerçekten çok zor. Dün yani "Cuma" günü Gazze'ye gün boyunca bombalar yağdı. Ancak saatler 18.20'yi gösterdiği zaman savaşın başından beri İsrail çok büyük bir saldırı başlattı sivillere karşı. Aralıksız şekilde bombardıman yağmuruna tutuldu. Katil İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada 100'ün üzerinde savaş uçağı bu saldırılara katıldı ve 150 hedef vuruldu. Sivillerin yaşadığı Beyt Hanun bölgesi yoğun bir bombardıman altında kaldı.

Dün Gazze Belediyesi ve Şifa Hastanesi için İsrail "vuracağız" açıklaması yapıp uyarılarda bulundu. İddiaya göre hastanenin altında Kassam Tugaylarının karargahı olduğu söyleniyor ancak tüm bunlar yalanladı. Gece boyunca hastanenin çevresi bombalandı. Bu hastane bölgenin en büyük hastanesi. Hastanede 4 bin yaralı var ve 12 bin kişi bu hastaneye sığınmış durumda. DSÖ ve BM'den ateşkes için peş peşe çağrılar yapıldı. Gazze'nin hayat damarları tamamen kesildi. Ne telefon hatları çalıştı ne de internete erişime izin verildi. Uluslararası kuruluşlar ve Türk Kızılay'ı bölgedeki ekiplerden haber alamadıklarını açıkladı.

Bölgeden nasıl haber alınacağı bilinmiyor. BM tarafından yapılan son açıklamaya göre Gazze'nin kuzeyinde hala 400 bin sivil yaşıyor. Bu insanların ne kadarı hayatta şu anda bilinmiyor. Bölgeden haberleşme olmadığı için bilgi alınamıyor. ABD kara harekatı yerine hava bombardımanına İsrail'i ikan etme çabasında ve Katil İsrail'e kırmızı çiğiler çekemeyeceğini açıkladı.

Katliam gecesinin ardından Gazze! KATLİAM GECESİNİN ARDINDAN GAZZE!
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