Katliam gecesinin ardından Gazze | Katil İsrail sivillere ölüm kustu! A Haber savaş bölgesinde

Dün Gazze Belediyesi ve Şifa Hastanesi için İsrail "vuracağız" açıklaması yapıp uyarılarda bulundu. İddiaya göre hastanenin altında Kassam Tugaylarının karargahı olduğu söyleniyor ancak tüm bunlar yalanladı. Gece boyunca hastanenin çevresi bombalandı. Bu hastane bölgenin en büyük hastanesi. Hastanede 4 bin yaralı var ve 12 bin kişi bu hastaneye sığınmış durumda. DSÖ ve BM'den ateşkes için peş peşe çağrılar yapıldı. Gazze'nin hayat damarları tamamen kesildi. Ne telefon hatları çalıştı ne de internete erişime izin verildi. Uluslararası kuruluşlar ve Türk Kızılay'ı bölgedeki ekiplerden haber alamadıklarını açıkladı.

Bölgeden nasıl haber alınacağı bilinmiyor. BM tarafından yapılan son açıklamaya göre Gazze'nin kuzeyinde hala 400 bin sivil yaşıyor. Bu insanların ne kadarı hayatta şu anda bilinmiyor. Bölgeden haberleşme olmadığı için bilgi alınamıyor. ABD kara harekatı yerine hava bombardımanına İsrail'i ikan etme çabasında ve Katil İsrail'e kırmızı çiğiler çekemeyeceğini açıkladı.