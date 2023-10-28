Katliamın bahanesi Hamas! ABD ve İsrail Gazze'deki katliamları itiraf etti

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde insanlık suçu işleyerek büyük bir katliama imza atıyor. Tel Aviv yönetiminin yanı sıra ABD ve Avrupa, İsrail'in Hamas'a karşı kendini koruma hakkı olduğu savunmasıyla katliamları meşrulaştırmaya çabalıyor. Ancak İsrail ve ABD'den peş peşe gelen itiraflar bu durumun tam tersini gösteriyor.