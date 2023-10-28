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Katliamın bahanesi Hamas! ABD ve İsrail Gazze'deki katliamları itiraf etti

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde insanlık suçu işleyerek büyük bir katliama imza atıyor. Tel Aviv yönetiminin yanı sıra ABD ve Avrupa, İsrail'in Hamas'a karşı kendini koruma hakkı olduğu savunmasıyla katliamları meşrulaştırmaya çabalıyor. Ancak İsrail ve ABD'den peş peşe gelen itiraflar bu durumun tam tersini gösteriyor.

Giriş Tarihi: 28.10.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 08:07
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Katliamın bahanesi Hamas! ABD ve İsrail Gazze’deki katliamları itiraf etti

İsrail'in işgalci ordusu, arkasına ABD ve Avrupalı ülkeleri alarak 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 21'inci yüzyılın en büyük katliamlarını yapıyor. Tel Aviv yönetimi bu soykırıma gerekçe olarak Hamas'ı gösteriyor.

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Katliamın bahanesi Hamas! ABD ve İsrail Gazze’deki katliamları itiraf etti

Saldırıların başından itibaren Hamas ile terör örgütü DEAŞ'ı bir tutmak gibi kamuoyu algısı yapıyorlar. ABD ve Avrupalı devletler Hamas'ı bahane ederek İsrail'e her türlü desteği veriyor. Ancak gün geçtikçe katliamların gerçek nedeninin farklı olduğuna dair açıklamalar geliyor.

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Katliamın bahanesi Hamas! ABD ve İsrail Gazze’deki katliamları itiraf etti

YEŞAYA KEHANETİ
"Gazze Şeridi'ni yok etmekten" bahseden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılarını açıkça dini gerekçelere dayandırdı. Netanyahu, Hamas'a karşı Tevrat'ın "Yeşaya" kitabındaki "kehaneti" göreceklerini öne sürerek, "Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır:

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Katliamın bahanesi Hamas! ABD ve İsrail Gazze’deki katliamları itiraf etti

Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz" dedi.

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Katliamın bahanesi Hamas! ABD ve İsrail Gazze’deki katliamları itiraf etti

EVANJELİKLER DEVREDE
ABD'de de Netanyahu'nun dini gerekçelerini destekleyenler kamuoyunun karşısına çıkmaya başladı. Hagee Papazları isimli Evanjelik papaz topluluğu, ABD'li birçok siyasinin katılımıyla İsrail için destek gecesi düzenledi.