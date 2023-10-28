Türkiye İsrail'e "one mınute" diyecek | Yüzbinler tek yürek olacak! Uzmanlar A Haber'de yorumladı
AK Parti, bugün İstanbul'da "Büyük Filistin" mitingi düzenliyor. Atatürk Havalimanı Milet Bahçesi'nde düzenlenecek mitingde buluşacak yüzbinler; İsrail'e "one mınute" diyecek. Mitinge, Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı partilerin genel başkanları da katılacak. Hem savaş bölgesindeki durumu hem de mitingi A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
Siyonist İsrail rejiminin Gazze'de işlediği insanlık suçlarına karşı dünyada vicdanın sesi olan Türkiye'nin yüreği bugün İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde atacak. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve bugün saat 15.00'te başlayacak "Büyük Filistin Mitingi"ne Türkiye'nin dört bir yanından milyonlar akın edecek.
Başkan Erdoğan, miting konuşmasıyla İsrail zulmüne seyirci kalanlara karşı bir kez daha insanlığın sesi olacak. Mitinge pek çok farklı ülkeden devlet adamları, hükümet temsilcileri, siyasi parti liderleriyle birlikte STK temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda isim de katılacak. Mitingde sadece Filistin ve Türkiye bayrakları yer alacak.
Öte yandan İsrail 3 koldan Gazze'ye saldırıyor. Hava-kara ve denizden atılan bombalarla Gazze'nin yarısı yok oldu. İsrail'in Gazze tünelleri istihbaratı ise yetersiz kalıyor. Sahte animasyonlarla sivillerin sığındığı yerleri vurmak için dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Bölgede telefon hatları kesildi ve kuzeyde yaşayan 400 bin insandan şu anda haber alınamıyor.
Peki İsrail tünellere dair ne biliyor, Gazze'de ne ile karşılaşacak? Hamas'ın labirent gibi tünellerinde İsrail kayıp mı olacak? Orta Doğu büyük kaosa mı sürükleniyor? Orta Doğu için kader anı mı? İsrail'in yoğun saldırısı bölgesel bir savaşa mı dönecek? Orta Doğu'da kritik eşik mi? Orta Doğu büyük bir savaşa mı sürükleniyor? Hem gündemdeki gelişmeleri hem de Büyük Filistim mitingini A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Ben burada inanılmaz bir katılım bekliyorum. Dini ve etnik ortaklı bunun yanında tarihi bağları bir kenara bırakın Burada zarar gören ve hasar alan bir insan var. İnsanın izlemeye dayanamadığı görüntüler ekrana geliyor. Birlerinin tepki vermesi lazım işte vatandaşın tepkisini göstereceği alan burası. Siyaseten ve diplomatik olarak her şeyi yapıyoruz. Gazze için her türlü desteği veriyoruz. Bizim buradaki amacımız insanlığı harekete geçirmek. 2019 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı Türkiye'ydi. O zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük gayretleri vardı ve İslam ülkelerine inanılmaz çağrılar yaptı. O zaman adeta bugünleri işaret ederek "Üzerinizdeki ölü toprağını atın" diyerek çağrı yaptı. Filistin'de olacakları bilir gibi birlik ve beraberlik çağrıları yaptı. O zaman oradaki devlet liderleri ayakta alkışladı ama uçağa bindikten sonra bunlar unutuldu.
Arada tam 4 yıllık bir kayıp var. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı karşılık bulsaydı şu anda başka şeyleri konuşuyor olurduk ama olmadı maalesef. Buna rağmen Türkiye pes etmedi, teslim olmadı elinden geleni yaptı. Bu mitingi önemsiyoruz buna benzerini 2019 yılında da yaptı ve inanılmaz bir katılım oldu. 2019 yılında Türkiye yalnızdı ses duyurmaya çalışıyordu ve bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Şimdi ise bir şeyleri başardık ve durumlar farklı dünya her yerinde bu sesler karşılık buluyor. İnsanlar dini dili ve ırkı ne olursa olsun insanların bir araya gelmesi umut verici.
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