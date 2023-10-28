Türkiye İsrail'e "one mınute" diyecek | Yüzbinler tek yürek olacak! Uzmanlar A Haber'de yorumladı

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Ben burada inanılmaz bir katılım bekliyorum. Dini ve etnik ortaklı bunun yanında tarihi bağları bir kenara bırakın Burada zarar gören ve hasar alan bir insan var. İnsanın izlemeye dayanamadığı görüntüler ekrana geliyor. Birlerinin tepki vermesi lazım işte vatandaşın tepkisini göstereceği alan burası. Siyaseten ve diplomatik olarak her şeyi yapıyoruz. Gazze için her türlü desteği veriyoruz. Bizim buradaki amacımız insanlığı harekete geçirmek. 2019 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı Türkiye'ydi. O zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük gayretleri vardı ve İslam ülkelerine inanılmaz çağrılar yaptı. O zaman adeta bugünleri işaret ederek "Üzerinizdeki ölü toprağını atın" diyerek çağrı yaptı. Filistin'de olacakları bilir gibi birlik ve beraberlik çağrıları yaptı. O zaman oradaki devlet liderleri ayakta alkışladı ama uçağa bindikten sonra bunlar unutuldu.