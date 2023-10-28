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Katliam gecesinin ardından Gazze | Katil İsrail sivillere ölüm kustu! A Haber savaş bölgesinde

A Haber
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Giriş: 28.10.2023 09:40
Güncelleme:28.10.2023 09:51
Abluka altındaki Gazze'yi üç haftadır kesintisiz şekilde bombalayan İsrail, bugüne kadarki en ağır saldırısını gerçekleştirdi. Gazze şeridine boydan boya ölüm yağdıran İsrail, karadan ve havadan saldırılarla bölgeyi cehenneme çevirdi. Savaşın nabzını en ön safta tutmaya devam eden A Haber ekipleri son gelişmeleri aktardı.
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