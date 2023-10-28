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Gazze’ sınırında neler oluyor? Canlı yayında obüs atışları! Tanklar katliam için sınıra yerleşti

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Giriş: 28.10.2023 11:25
İşgalci İsrail’in katil ordusu dün gece Gazze’ye yönelik büyük bir saldırı başlattı. Bölgede telefon ve internet hatları kesildi. Masum sivillerin ne durumda olduğuna dair bilgiler alınamıyor. Öte yandan Beyt Hanun bölgesinin sınırına İsrail tankları yerleşti. O noktadan son durumu Emine Kavasoğlu aktardı.
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