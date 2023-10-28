Kemal Kılıçdaroğlu isyan edip koalisyon ortaklarına rest çekti: İstanbul’da ittifak olmasa da kaybetmeyeceğiz

"CHP SAĞA KAYDI" ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Oyumuzun düşük olduğu kırsala daha ağırlık verebilirdik. Ben büyük mitinglere hep karşı çıktım. Seçim meydanına gelen kişiler, kırsalda, mahallelerde çalışsaydı, kurultayda harcadığımız enerjiyi cumhurbaşkanlığında harcasaydık çok daha farklı bir sonuç elde ederdik. Biz sosyal kimlikler üzerinden siyaset yaptık. Taksi şoförleri, temizliğe gidenler, apartman görevlileri, çöpten kâğıt toplayanlar… Evlere temizliğe giden kadınlarla buluştuğumuzda erkekler onlara hizmet etti. Bir kadın dedi ki, "İlk kez oturuyorum, erkekler bana servis yapıyor ve ben de yemek yiyorum"… O duyguyu ona verebiliyorsam ne mutlu. Biz bunu yapıyoruz, birileri de çıkıyor "CHP sağa kaydı diyor…"

39 VEKİLİN KÜÇÜK ORTAKLARA VERİLMESİN YANLIŞ MIYDI?

Hayır.