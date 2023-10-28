Kemal Kılıçdaroğlu isyan edip koalisyon ortaklarına rest çekti: İstanbul'da ittifak olmasa da kaybetmeyeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlere doğru yaklaşılırken partide yapılacak Genel Başkanlık seçimine ve ittifaktaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, ittifak ortaklarına ve parti içindekilere isyan ederken "Seçilseydim yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar" dedi. Bay Kemal ayrıca dağılan 8'li koalisyona "Hiçbirinize ihtiyacım yok" mesajı verirken "İstanbul'da ittifak olmasa da kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk siyasi tarihine kaybettiği seçimlerle damga vururken son olarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yine ağır bir yenilgi yaşadı.
DEĞİŞİMCİLERİN ADAYI ÖZGÜR ÖZEL
Kılıçdaroğlu çok sayıda seçim kaybetmesine rağmen istifaya yanaşmazken, parti içinde Bay Kemal'e karşı değişim hareketi başladı. Değişimcilerin adayı olan Özgür Özel arkasına Ekrem İmamoğlu desteğini de alarak adaylığını duyurdu.
KILIÇDAROĞLU KAÇAMAK YANITLARLA DEVAM EDİYOR
Yerel seçimler öncesi CHP'de delege kaosu yaşanırken çok sayıda ilde yapılan delege seçimlerinde sandalyeler havada uçuştu. Diğer yandan Kılıçdaroğlu ısrarla adaylığı açıklamazken "Beni aday gösterirlerse aday olurum" gibi kaçamak bir yanıtla kariyerini sürdürmeye devam ediyor.
Genel Başkanlık koltuğuna kimin oturacağı muamma olan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs seçimlerine, 8'li koalisyona ve yapılacak genel başkanlık seçimine yönelik CHP yandaşı Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.
İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar:
NEDEN İMAMOĞLU'NA DİVAN BAŞKANLIĞI ÖNERDİNİZ?
Ekrem Bey'in eli güçlensin diye. İstanbul'da seçimlerde eli daha güçlü olsun diye bu teklifi yaptım.
HİÇ "MİLLET İTTİFAKI YANLIŞTI" DİYE DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?
Herkesi dinledim. Büyük bir kısmı önyargıdan kaynaklanıyordu. Onları da dinledim. Eleştirilebilir ama sağduyuyla… Biz uzun yıllardır hiç milletvekili çıkaramadığımız yerlerden milletvekili çıkardık. Yahu bırakmadılar ki biz bir muhasebe yapalım. Ona bile fırsat vermediler. Bütün bunlara rağmen hepsini dinledim.
"CHP SAĞA KAYDI" ELEŞTİRİLERİNE YANIT
Oyumuzun düşük olduğu kırsala daha ağırlık verebilirdik. Ben büyük mitinglere hep karşı çıktım. Seçim meydanına gelen kişiler, kırsalda, mahallelerde çalışsaydı, kurultayda harcadığımız enerjiyi cumhurbaşkanlığında harcasaydık çok daha farklı bir sonuç elde ederdik. Biz sosyal kimlikler üzerinden siyaset yaptık. Taksi şoförleri, temizliğe gidenler, apartman görevlileri, çöpten kâğıt toplayanlar… Evlere temizliğe giden kadınlarla buluştuğumuzda erkekler onlara hizmet etti. Bir kadın dedi ki, "İlk kez oturuyorum, erkekler bana servis yapıyor ve ben de yemek yiyorum"… O duyguyu ona verebiliyorsam ne mutlu. Biz bunu yapıyoruz, birileri de çıkıyor "CHP sağa kaydı diyor…"
39 VEKİLİN KÜÇÜK ORTAKLARA VERİLMESİN YANLIŞ MIYDI?
Hayır.
"SEÇİLSEYDİM HEPSİ YANIMDA OLACAKTI"
Seçilseydim yanımda olacaklardı evet, şimdi karşımdalar… Kimin haklı olup olmadığını toplumun vicdanına bırakmak lazım.
ADAY MISINIZ?
Hiçbir zaman 'adayım' demedim ama örgüt aday gösterirse adayım. Gemi en kısa zamanda limana yanaşacak. Gemiyi limana güvenli bırakmak için. Bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. CHP'nin yüz yıllık birikimini sürdürmemiz lazım. İmbikten süzülen bir birikim. Böyle birisi partide var ama görünür hale gelmesi lazım.
İTTİFAK OLMASA DA İSTANBUL KAYBEDİLMEYECEK
İttifak olmasa da İstanbul'da kesinlikle kaybetmeyeceğiz.
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