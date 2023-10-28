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Hamas İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttü! İsrail kanalından kara saldırısına tepki: Askerlerimizin hayatlarıyla oynadılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
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Hamas İsrail’in Gazze’ye kara saldırısını püskürttü! İsrail kanalından kara saldırısına tepki: Askerlerimizin hayatlarıyla oynadılar

İşgalci İsrail, havanın kararmasıyla birlikte Gazze'ye en şiddetli hava saldırılarını düzenledi. Gazze'deki iletişim ağı tamamen kesilirken İsrail ordusunun da kara saldırısına başladığı ve bazı noktalarda sıcak çatışmaya girdiği iddia edildi. Hamas, katil ordusunun püskürtüldüğünü duyurdu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

"KARA HAREKATINA BAŞLANDI" İDDİASI

Yerel kaynaklar İsrail ordusunun kara harekatına başladı ve bazı noktalarda sıcak çatışmaya girdiğini iddia etti.

"KARA KUVVETLERİ FAALİYETLERİNİ GENİŞLETECEK"

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri yer altı hedeflerini çok ciddi bir şekilde vuruyor. Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek" dedi.

"SALDIRI GİRİŞİMİ PÜSKÜRTÜLDÜ"

Hamas ise Gazze Şeridi'nin İsrail güçlerinin kara saldırısı girişimini püskürttüklerini duyurdu.

İSRAİL'DEN KARA SALDIRISINA TEPKİ: ASKERLERİMİZİN HAYATLARIYLA OYNADILAR

İsrail kanalı Kanal 14, ise işgalcilerin kara harekatında ağır yara aldığını duyurdu. "Bu gece ordumuz için hayal kırıklığı." denilen haberde, "Askerlerimizin hayatları ile kumar oynadılar" denildi.

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