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Gazze yine bombardıman altında! A Haber ekibi savaş bölgesinde

A Haber
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Giriş: 28.10.2023 13:28
Gece Gazze’te 3 koldan ölüm yağdıran Katil İsrail çocuklarla savaşının 22. gününde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze’de taş üstünde taş kalmadı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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