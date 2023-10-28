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Filistin'den dünyaya mesaj: "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2023
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Filistin’den dünyaya mesaj: İsrail’i Gazze’de ateşkes ilan etmeye zorlayın

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan "Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararı aldı. Filistin yönetimi bu kararı memnuniyetle karşılarken, dünya ülkelerinin bu karara uyarak İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlamasını istedi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yoğun bombardımanın ardından Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne dünyaya seslendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararı alırken Ebu Rudeyne'nin yaptığı yazılı açıklamasında bu kararı memnuniyetle karşılığını vurgularken aynı zaman dünya ülkelerine de önemli bir mesaj gönderdi.

FİLİSTİN'DEN DÜNYAYA ÇAĞRI

Ebu Rudeyne, "120 ülkenin karar tasarısına onay vermesi, dünyanın, bu saldırılara, Filistin halkının tehcirine ve yeni bir Nekbe'ye (Büyük Felaket) karşı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, çoğu ülkenin, Filistin yönetiminin, "İsrail işgalinin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı barışın tesis edilmesi" yönündeki pozisyonunu desteklediğini kaydetti.

"KATLİAMLARA SON VERMEYE ZORLAYIN"

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, "dünya ülkelerinden, BM'de alınan karara bağlı kalarak İsrail'i, uluslararası hukukun getirdiği yükümlülüklerini yerine getirmeye ve saldırılar ile katliamlarına son vermeye zorlamasını" istedi.

AKSİ TAKDİRDE İŞGALCİLERE YAPTIRIM UYGULANSIN

Açıklamada, söz konusu karara uymaması durumunda, İsrail'in sorumlu tutulması için gerekli tüm tedbirlerin alınması ve yaptırım uygulanması istendi.

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı dün, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.

Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edilmişti.

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