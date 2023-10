A Haber Gazze’den canlı yayında! Gazzeli gazeteci: Bu Hamas ile mücadele değil Filistinli varlığı ile mücadeledir

Gazzeli gazeteci Mohammed Hej'nin A Haber'de anlattıkları:

"Ben şu anda Gazze'deyim. Her an bir bomba atılıyor. Her yere bomba atıyorlar. Burada Gazze'nin sivilleri var ve uyarı yapılmadan atışlar yapılıyor. Gazze'nin sokaklarında ölüm ve kan var. Biz nereye gideceğimiz bilmiyoruz. Gazze'de şu anda evlerinde kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Bunun yanında okullara sığınan siviller var. Biz güneye gitmek isteksek bile gidemiyoruz. Allah'tan çözüm bekliyoruz.