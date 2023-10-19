A Haber Gazze’den canlı yayında! Gazzeli gazeteci: Bu Hamas ile mücadele değil Filistinli varlığı ile mücadeledir
İsrail-Hamas savaşında 13. güne girildi. Hastane katliamının yankıları sürerken İsrail Gazze’yi bombalmaya devam ediyor. Gazze’den A Haber canlı yayınına bağlanan Gazzeli gazeteci Mohammed Heji, “Ben şu anda Gazze’deyim. Her an bir bomba atılıyor. Filistinin Müslüman kalması için savaşıyoruz. Bu Hamas ile mücadele değil Filistinli varlığı ile mücadeledir. Bizi yok etmek istiyorlar. Burada gerçekten bir soykırım yaşanıyor.” dedi.
Gazzeli gazeteci Mohammed Hej'nin A Haber'de anlattıkları:
"Ben şu anda Gazze'deyim. Her an bir bomba atılıyor. Her yere bomba atıyorlar. Burada Gazze'nin sivilleri var ve uyarı yapılmadan atışlar yapılıyor. Gazze'nin sokaklarında ölüm ve kan var. Biz nereye gideceğimiz bilmiyoruz. Gazze'de şu anda evlerinde kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Bunun yanında okullara sığınan siviller var. Biz güneye gitmek isteksek bile gidemiyoruz. Allah'tan çözüm bekliyoruz.
Nereye gideceğini bilemeyen binlerce insanlar var. Gazze şeridini içinde hareket etmek çok kolay bir durum değil. Kuzeyden güneye gitmek isteyenler bile gidemiyor. Her yer bombalanıyor. İnsanların eşyalarını taşıyacak bir araba ya da ulaşım aracı yok artık. Bizim için artık 2 yol var; ya ölüm ya çözüm. Bizim başka çaremiz yok.
Biden ve diğerleri İsrail'in egemenliğinden bahsederken Araplar ya da Müslüman ülkeler neden bizi egemenliğimizden bahsedemiyor. Biz şu anda burada her yerde ölümün kokusunu alıyoruz. Bizim evlerden ayrılan ailelerimiz ve yaşlılarımız var. Onları arıyoruz, onlarla konuşuyoruz. Kimin ölüp ölmediğini öğrenmeye çalışıyoruz. Yiyecek-içecek düşünmüyoruz ama su sorunu çok ciddi boyutlarda yakıt sorunu yaşıyoruz. Sevdiklerimiz ölüyor ve onlarla vedalaşamıyoruz.
Burada bir faşizm var soykırım yapılıyor. Bu Hamas ile mücadele değil Filistinli varlığı ile mücadeledir. Bizi yok etmek istiyorlar. Burada gerçekten bir soykırım yaşanıyor. Dünyadan buna ses çıkmıyor ve biz kendimizi yalnız hissediyoruz. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya sesleniyor. Bizim için çalışıyor ve çevremizdeki ülkelere sesleniyor.
Burada her gün şehitlerin sayısı artıyor. Ameliyatlar sokaklarda yapılıyor. Elektrik-su ve yakıt olmadığı için ameliyatlar bile artık sokaklarda yapılıyor. Gazze'de şu anda hiçbir şekilde hayat yok. Biz sokaklarımızda sadece ölüm görüyoruz. Enkaz altında kalan insanlarımızı çıkaramıyoruz."
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