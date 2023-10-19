Katil İsrail’in çocuk katliamı | Korkudan tir tir titredi! A Haber spikeri Cansın Helvacı tepki gösterdi

Nasıl bir şiddete uğrayacak, canını mı yakacaklar, ne yapacaklar bilmiyor. Acaba o gözlerle şahit oldu. Annesi mi öldü acaba, parçalara mı ayrıldı yoksa kardeşlerinden mi ayrıldı? Tek başına mı kaldı? Acaba ne gördü? İşte yürek yanıyor. 3-4 yaşındaki çocuk ellerini birleştirmiş titreyerek "Bana da bir şey yapmayın" savunması gibi duruyor. Şefkatli bir elin ona uzanmasıyla kendine geliyor. Bu utanç hepimize yeter."

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