Katil İsrail'in çocuk katliamı | Korkudan tir tir titredi! A Haber spikeri Cansın Helvacı tepki gösterdi
İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında sivilleri hedef alıyor, kadınları ve çocukları katlediyor. O saldırılardan birinde kurtulan 3-4 yaşlarında çocuğun korkudan tir tir titrediği anlar kameraya yansıdı. A Haber spikeri Cansın Helvacı da yaşananlara tepki gösterdi.
İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivillerin üzerine ölüm yağdırıyor. Hayatını kaybeden 3 binden fazla kişinin çoğu kadın ve çocuk. Bombardımanlardan kurtulabilen çocuklarda ise büyük bir korku var.
Saldırılarda sırada bir çocuğun yaşadığı korku kameralara yansıdı. Henüz 3-4 yaşlarında olan çocuğun korkudan gözleri yuvasından çıkacak gibi olurken sağlık görevlisinin seslerini bile duymadı. Korkudan tir tir titreyen çocuk ancak saniyeler sonra kendine geldi.
Enkaz altında çıkan çocuklar, ölmek istemeyen çocuklar, yardım için ağlayan çocuklar… Gazze'de insanlığın öldüğü yerde yaşam içim mücadele veren çocuklar… A Haber spikeri Cansın Helvası çocuğun düştüğü duruma canlı yayında tepki gösterdi.
Cansın Helvacı'nın canlı yayındaki sözleri:
"Çocuğun bütün vücudu titriyor. Tüm vücudu o korkuya teslim olmuş durumda. Yanındaki o doktorlardan onunla ilgilenenlerden bile korkuyor. Kimseye güveni yok ki. Kimin o ne yapacağını bilmiyor. O bir çocuk, henüz 3-4 yaşlarında bir çocuk ölmek nedir bilmiyor.
Annesinin göğsünde kucağında sıcak evinde olması gereken bir çocuk. Bu simge görüntülerden biri olacak. Önümüzdeki süreçte bunu konuşurken tarihte bunu göreceğiz. İlk anda sağlık görevlisi ona temas etmeden önce korkarak cevap veriyor.
Nasıl bir şiddete uğrayacak, canını mı yakacaklar, ne yapacaklar bilmiyor. Acaba o gözlerle şahit oldu. Annesi mi öldü acaba, parçalara mı ayrıldı yoksa kardeşlerinden mi ayrıldı? Tek başına mı kaldı? Acaba ne gördü? İşte yürek yanıyor. 3-4 yaşındaki çocuk ellerini birleştirmiş titreyerek "Bana da bir şey yapmayın" savunması gibi duruyor. Şefkatli bir elin ona uzanmasıyla kendine geliyor. Bu utanç hepimize yeter."
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