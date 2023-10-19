Canlı yayında Filistin'e kan kustu! İşgalci İsrail'i savunan yazardan kan donduran sözler: 2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil
Filistin'de katliam yapan işgalci İsrail, 13 gündür kadın, yaşlı, çocuk demeden sivilleri katlediyor. Batı tarafından herhangi bir tepki gelmezken başta ABD olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi İsrail'e destek açıklamasında bulundu. Öte yandan televizyon programına katılan İsrail kökenli Fransız yazar, söylediği sözlerle kan dondurdu.
İşgalci İsrail'in açık açık soykırıma giriştiği Gazze'de durum her geçen dakika daha da kötüye gidiyor. Batılı ülkeler ise, İsrail'in katliamını haklı çıkarmak için adeta yarışa girmiş durumda. İsrail asıllı Fransız yazarın bir televizyon programda söyledikleri ise kan dondurdu.
İsrail asıllı yazar David Antonelli, katıldığı bir televizyon programında kan donduran ifadeler kullandı. Antonelli, İsrail'in acımasız olması gerektiğini söyledi. Gazze'deki 2 milyon kişinin kendisi için önemli olmadığını, asıl önemli olanın ise 1300 İsraillinin intikamını almak olduğunu belirtti.
"BÖLGEYİ ELE GEÇİRMELİYİZ"
I24News TV'ye konuşan David Antonelli, İsrail'in Gazze'ye dönerek Hamas'ı ortadan kaldırması ve bölgeyi yeniden ele geçirmesi gerektiğini iddia etti.
"2 MİLYON GAZZELİ HİÇ UMURUMDA DEĞİL"
Kontrolsüzce katliamı destekleyen yazar "Netanyahu bugün tek bir şeyi düşünmeli, bu korkunç suçların kurbanlarının intikamını almak ve İsrail'in şerefini yükseltmek, bunu yapamıyorsa istifa etmeli.
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