Canlı yayında Filistin’e kan kustu! İşgalci İsrail’i savunan yazardan kan donduran sözler: 2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil

İsrail'in bu ailelerin onurunun intikamını almak için mümkün olan en acımasız şekilde karşılık verme görevi var. Açıkçası 2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil. Benim için asıl önemli olan bin 300 İsraillinin intikamıdır." dedi.

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