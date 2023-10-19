İsrail neden durdurulmuyor? ABD neden insanlık suçunun yanında?
İsrail geçtiğimiz gün savaştan kaçan kadın ve çocukların sığındığı yaralıların tedavi edildiği El Ahli hastanesini ABD yapımı MK-84 bombasıyla vurdu. Yaşanan soykırımda 471 kişi can verdi. ABD Başkanı Biden dün İsrail’e gitti ve sarılıp öpüştüğü Netanyahu’ya katliam için destek verdi. Peki İsrail ne yapmaya çalışıyor? Savaş suçunun karşılığı yok mu? ABD neden insanlık suçunun yanında? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran değerlendirdi.
İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı önceki gece yaşandı. İsrail, El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı, saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi de yaralandı. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı. Hamas misilleme olarak Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi.
471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının ardından Gazze'den bir kez daha bombardıman sesleri yükseldi. İsrail savunma güçleri, son 24 saatte Gazze şeridi boyunca birçok askeri hedefe saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Filistin Kızılayı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi'nin yakınını vurduğunu açıkladı. Hastanede, Gazze'ye yönelik bombardıman yüzünden yerinden edilmiş 8 binden fazla Filistinli bulunduğu belirtildi. ABD neden insanlık suçunun yanında? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran değerlendirdi.
Prof. Dr. Selami Kuran: Hastanenin bombalanmış olması artık İsrail'in 75 yıldır sürdürdüğü zalimliğin son aşamasına gelindiğini gösteriyor. İsrail'in 75 yıldır uyguladığı bütün politikaların ve uygulamaların temelinde işgal var. Bunu da yapmak için aslında insanlığın tüm değerlerini değil hukukun da temel ilke ve esaslarını yok sayan bir tavır içerisinde. Maalesef insanlık özellikle Batı medyası bu konuda meseleyi 1-2 cümleyle kınamak, telin etmek yoluna gidiyor.
Halbuki bu gibi insanlığa karşı işlenen savaş suçlarında uluslararası sistemin öngördüğü belli bir takım yaptırımlar var. Bunu korumak görevi de Birlermiş Milletler'in ama 12-13 gündür ciddi katliamlar ve vahşet devam ediyor. Ama biz görüyoruz ki başta BMGK olmak üzere birçok uluslararası kurum sadece meseleye yüzeysel boyutu ile bakmakta. Meselenin insani be hukuki boyutunu görmezden geliyorlar. İnsani ateşkes tasarısı oylandı ama başta ABD, Fransa ve İngiltere olmak üzere veto edildi.
Şu anda bizler güvenli evlerimizde oturuyoruz. İnsan olan dünyanın neresinde olursa olsun bu bombalamaları gördüğünde bir empati kurar. Bir erkek ya da kadın olarak çocukların yüzlerindeki endişeyi görmüyor muyuz? Burada insani hissiyatı olmayan tamamen robotlaşmış işler oluyor. Bizler şu anda insanlığın hukukun bittiği yerdeyiz. Söylenecek tek söz ve askeri komiye kademesi açık olarak savaş suç işliyorlar. İnsanlığı karşı suç işliyorlar, soykırım suçu işliyorlar. 12 gündür izlediğimiz görüntüler ortada. İnsanlık savaş tarihinde bu kadar cüretkar, pervasız, katliam yapan barbarlık dönemlerini hariç tutarak söylüyorum hiçbir savaş olmamıştır.
İnsanlık tarihinde, savaş tarihinde bu kadar hedefi gözetmeksizin sivil yerleşim yerlerini vuran, kadın-çocuk-hastane-okul ve ibadet yerlerini hedef alan vuran hiçbir devlet olmamıştır. Devletin adı ne olursa olsun bu kadar acımasız, bu kadar insani değerlerden yoksun bir devlet politikası uygulaması hiçbir şekilde korunamaz. Saldırlar giderek artıyor, özellikle Biden'ın destek açıklamasından sonra bu daha fazla olacak.
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