İsrail neden durdurulmuyor? ABD neden insanlık suçunun yanında?

Halbuki bu gibi insanlığa karşı işlenen savaş suçlarında uluslararası sistemin öngördüğü belli bir takım yaptırımlar var. Bunu korumak görevi de Birlermiş Milletler'in ama 12-13 gündür ciddi katliamlar ve vahşet devam ediyor. Ama biz görüyoruz ki başta BMGK olmak üzere birçok uluslararası kurum sadece meseleye yüzeysel boyutu ile bakmakta. Meselenin insani be hukuki boyutunu görmezden geliyorlar. İnsani ateşkes tasarısı oylandı ama başta ABD, Fransa ve İngiltere olmak üzere veto edildi.