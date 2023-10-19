A Haber Gazze’den canlı yayında! Gazzeli gazeteci: Bu Hamas ile mücadele değil Filistinli varlığı ile mücadeledir

İsrail-Hamas savaşında 13. güne girildi. Hastane katliamının yankıları sürerken İsrail Gazze’yi bombalmaya devam ediyor. Gazze’den A Haber canlı yayınına bağlanan Gazzeli gazeteci Mohammed Heji, “Ben şu anda Gazze’deyim. Her an bir bomba atılıyor. Filistinin Müslüman kalması için savaşıyoruz. Bu Hamas ile mücadele değil Filistinli varlığı ile mücadeledir. Bizi yok etmek istiyorlar. Burada gerçekten bir soykırım yaşanıyor.” dedi.

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