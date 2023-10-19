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Katil İsrail kana doymuyor! İkinci aşama olarak duyurdular | Kara saldırısı için soykırım ordusu hazır

Katil İsrail dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. 13 gündür sivil halka ölüm kusan İsrail'e en büyük desteği ABD sağlıyor. İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e desteğini açıklarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'Kara harekatından kaçış yok' açıklamasında bulundu. İsrail devlet televizyonu ise ordunun Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Giriş Tarihi: 19.10.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 11:13
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Katil İsrail kana doymuyor! İkinci aşama olarak duyurdular | Kara saldırısı için soykırım ordusu hazır

13 gündür Gazze'yi enkaz kente çeviren İsrail, ayrım gözetmeksizin sivilleri katlediyor. Mülteci kampı, hastane, cami, okul dahil sivillerin sığınabileceği her noktayı bombalayan İsrail'e en büyük desteği de ABD veriyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden'in İsrail ziyaretinin ardından katliamda ikinci aşamaya geçiş vurgusu yapıldı.

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Katil İsrail kana doymuyor! İkinci aşama olarak duyurdular | Kara saldırısı için soykırım ordusu hazır

İsrail Savaş Kabinesinin, toplantıya katılan ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçışın olmadığını" bildirdiği belirtildi. İsrail Kanal 12 televizyonunda, Biden'ın katıldığı İsrail Savaş Kabinesi toplantısına ilişkin yeni ayrıntılar yayımlandı.

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Katil İsrail kana doymuyor! İkinci aşama olarak duyurdular | Kara saldırısı için soykırım ordusu hazır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu toplantıda, Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığının iletildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'deki Filistinli gruplara ezici bir zafer elde etmemesi durumunda Tel Aviv'in Orta Doğu'daki konumunun zarar göreceği aktarılan Biden'ın ise Kabine'ye, "ABD'nin Gazze'de İsrail'in herhangi bir kara harekatına destek olacağı" sözünü verdiği vurgulandı.

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Katil İsrail kana doymuyor! İkinci aşama olarak duyurdular | Kara saldırısı için soykırım ordusu hazır

Savaş Kabinesi üyelerinin Biden'a mutlak zafer dışında Tel Aviv'in bölgedeki stratejik önemini kaybetmesinin yanı sıra Hamas'ın sürpriz saldırısı öncesinde çok tartışılan; "Suudi Arabistan ile normalleşme" konusunda stratejik hamleler yapma yetisini de yitireceği ifade edildi.

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Katil İsrail kana doymuyor! İkinci aşama olarak duyurdular | Kara saldırısı için soykırım ordusu hazır

Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arya Deri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz katıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de başlayan saldırılardan 4 gün sonra "Acil Durum Hükümeti" ve buna bağlı daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması için anlaşmıştı.