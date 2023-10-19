19 Ekim 2023, Perşembe
Katil İsrail kana doymuyor! İkinci aşama olarak duyurdular | Kara saldırısı için soykırım ordusu hazır
Katil İsrail dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. 13 gündür sivil halka ölüm kusan İsrail'e en büyük desteği ABD sağlıyor. İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e desteğini açıklarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'Kara harekatından kaçış yok' açıklamasında bulundu. İsrail devlet televizyonu ise ordunun Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladığını belirtti.
Giriş Tarihi: 19.10.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 11:13
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