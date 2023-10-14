Dünyanın gözü önünde soykırım ve zorunlu göç! İsrail Gazze’yi işgal mi edecek?
İsrail sonu olmayan savaşa mı girdi? Gazze işgal edilebilir mi? Gazze’nin güneyine göç etmeyenler katliama mı tabi tutulacak? Siviller için verilen süre doldu, Gazze şimdi ne olacak? İsrail kara harekatı yapacak mı? Merak edilen tüm soruların yanıtlarını A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler değerlendirdi.
İsrail, Gazzelilerin bugün 10.00 - 16.00 saatleri arasında güvenli geçişlerine izin verileceğini duyurdu. Öte yandan, İsrail ordusu bu sabah devam eden bombardımanlarda üst düzey bir Hamas komutanının öldürüldüğünü açıkladı. ABD ise İsrail'den kara harekatını ertelemesini istedi.
Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları neticesinde Gazze'de ölenlerin sayısının 614'ü çocuk, 370'i kadın olmak üzere 1900'e yükseldiği belirtildi. İsrail saldırılarının durdurulması çağrısı yapılan açıklamada, 2 bini çocuk, 1400'ü kadın olan yaralananların sayısının 7 bin 696'ya çıktığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail saldırılarında 15 sağlık personelinin öldüğü ve 27'sinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail sonu olmayan savaşa mı girdi? Gazze işgal edilebilir mi? Gazze'nin güneyine göç etmeyenler katliama mı tabi tutulacak? Siviller için verilen süre doldu, Gazze şimdi ne olacak? İsrail kara harekatı yapacak mı? Gazze'yi terk etmeyenlere ne olacak? Merak edilen tüm soruların yanıtlarını A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler değerlendirdi.
Orsam Araştırmacısı Hamza Haşıl: Ben sivillerin tahliyesi için yapılan açıklamaları insani bir trajedinin başlangıcı olarak görüyorum. 24 saat içerinde 1,2 milyon insanın Gazze'nin güneyine gitmesini istiyorlar. Böyle bir şey mümkün olmadığını çok farklı senaryolarda bir gördük. Bu taraz durumlara bir İdlib'den aşinayız. İstedikleri kadar güvenli bölge hikayesini okusunlar. Bu verilen saatler, süreler sivillerin dikkat alınamayacağını net şekilde gösteriyor.
İsrail son operasyonlarında sivil hassasiyeti gözetmeden harekat ediyor. Yaklaşık olarak 2 bin sivil hayatını kaybetti. (Rakamlar henüz güncellenmedi.) Bu hayatını kaybedenlerin yarıya yakını kadın ve çocuklardan oluşuyor. İsrail bombaladığı yerde Kassam Tugayları'nın olup olmamasına ya da diğer silahlı grupların olup olmamasına bakmaksızın çok kindar şekilde atışlar yapıyor. Bu kadar insanın güneye sıkışması mümkün değil 24 saat içerisinde insanla buradan göç etmesi mümkün değil.
İsrail koridor için vermiş olduğu "güvenlik" garantisi de son derece sıkıntılı Bilindiği gibi Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçiş yapılabilir açıklamaları yaptılar ama akabinde hemen sivillerin olduğu bölgeyi vurdular. İsrail'in vereceği herhabgi bir güvenlik garantisine dayanılarak hareket edilmesi mümkün değil. Bunun yanında ABD, İsrail'e sonsuz destek açıklaması yaptı. Çok yanlı bir ABD politikası izliyoruz.
İsrail bölgeden çıkanların Sina Yarım Adası'nda çölde yaşasınlar gibi tezlere soyunuyor. Çok insani olmayan ifadeler karşımıza çıkıyor. İsrail'in bu yaptıkları ve açıkladıkları bizim için yeni değil ancak uluslararası toplum hem sağır hem dilsiz taklidi yapıyor. Ülkeler İsrail'in her türlü faaliyetlerine göz yumuyor. İsrail bölgede yaptıkları katliama dönüşüyor. Sadece silahlı unsurlar değil doğrudan siviller İsrail'in hedefi olmuş durumda. İsrailli siyasilerin ya da yetkililerin açıklamalarına bakarsanız son derece kindar tutumu görebilirsiniz."
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin: 1,2 milyon insanın 24 saat içerisinde bölgeden çıkması mümkün değil. Bölge 40 KM kadar ve burayı bu kadar insanın bu sürede geçmesi mümkün değil. İsrail'in hedefi burada başka. İsrail'in hedefi Gazze'nin kuzeyini boşaltıp ikiye bölmek istiyor. Tamamen işgal edemese bile Gazze şeridi kısmında kendine bir tampon bölge oluşturmak istiyor. İsrail lokal kara harekatları yapıyor ama geniş kapsamlı bir kara harekatı yapar mı? Bunu sahadaki gelişmeler belirler.
Böylesi bir savaş durumunda sivillerin çıkması için yapılması gereken bellidir. Koridor oluşması için bir ateşkes ilan edilmesi gerekir. Bunun için en az 48 saat veya 72 saat böyle bir adım atılmalı.
Bunu yapmadan hem saldırıyorsunuz hem de sivillere burayı boşaltın diyorsunuz. Böyle bir durum mümkün değil. Avrupa Birliği de böyle bir durumun imkansız olduğunu belirtti. İsrail hedefi insani koridorun açılması değil sadece dünyaya kendini "insan hayatını sayıyormuş" gibi göstermek gerekiyor.
İsrail burada planı bellidir. İsrail Gazze'yi 2'ye bölmek istiyor. Bundan sonra güneye akın eden insanlar bir daha geri dönemeyecekler. İsrail bugüne kadar Filistin toprağını kaybeden veya terk eden hiçbir Filistinli maalesef geri dönemedi. Onun için bu süreç çok iyi okunmalı çok iyi planlamalı. Dünya bu duruma sessiz kalmamalı ancak tek gür ses Türkiye'den geliyor. Bunun yanında Katar'ın bir tavrı var ve petrol ile doğal gazı keseceğini açıkladı. Ancak diğer Arap ülkeleri kınamanın dışına çıkmıyor. Artık saniyeler bile Gazze'nin aleyhine işliyor ve dünya harekete geçmek zorunda.
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