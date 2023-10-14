Dünyanın gözü önünde soykırım ve zorunlu göç! İsrail Gazze’yi işgal mi edecek?

Böylesi bir savaş durumunda sivillerin çıkması için yapılması gereken bellidir. Koridor oluşması için bir ateşkes ilan edilmesi gerekir. Bunun için en az 48 saat veya 72 saat böyle bir adım atılmalı.

Bunu yapmadan hem saldırıyorsunuz hem de sivillere burayı boşaltın diyorsunuz. Böyle bir durum mümkün değil. Avrupa Birliği de böyle bir durumun imkansız olduğunu belirtti. İsrail hedefi insani koridorun açılması değil sadece dünyaya kendini "insan hayatını sayıyormuş" gibi göstermek gerekiyor.