6 saatte tahliye mümkün mü? 1 milyondan fazla insan nasıl göç edecek?

İsrail-Hamas savaşında 8. güne girilirken İsrail’in Gazze’ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Son olrak bölgeden ayrılmak isteyen sivil konvoyunu buran İsrail 70 sivilin canını aldı. Peki bölgeden 24 saat içinde göç mümkün mü? 1 milyondan fazla insan nasıl göç edecek? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin değerlendirdi.

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