A Haber çatışma bölgesinde! Siviller Gazze'den nasıl tahliye edilecek?
İsrail ablukası altındaki Gazze'de ise tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Kara harekatı her an başlayabilir. A haber sıcak bölgede haber nöbetini sürdürüyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bölgeden son durumu canlı yayında aktardı.
İsrail-Hamas savaşının 7. gününde Mescid-i Aksa'da "Cuma" namazı eda edildi. Namaz sonrası İsrail polisi Müslümanlara gaz bombası attı; TOMA'dan sıktıkları kimyasal karıştırılmış suyla müdahale etti. Bölgede bulunan basın mensupları da yaşananlardan etkilendi. Bunun yanında İsrail ordusu Lübnan sınırından canlı yayın yapan gazetecileri hedef aldı. Saldırıda Reuters muhabiri İsam Abdullah hayatını kaybetti, 3 gazeteci de yaralandı.
Öte yandan İsrail, Gazz'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusu, çatışmalar nedeniyle Gazze'deki tehlikeli bölgeden çıkmaya çalışan sivillerin konvoyunu vurdu, en az 70 kişi öldü ve 200'den fazla kişi de yaralandı. Artık bölgede ölenlerin sayısı 2 bine yaklaştı.
Peki Gazze'ye kara harekatı başlıyor mu? İsrail'in "24 saat içinde Gazze'yi boşaltın" çağrısı ne anlama geliyor? Siviller Gazze'den nasıl tahliye edilecek? İsrail bölgede ne yapmaya çalışıyor? İsrail Ordusu Lübnan, Ürdün ve Suriye'ye bombalar atarak neyi hedefliyor. Savaşın en sıcak noktalarında bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu gelişmeleri aktardı.
Emine Kavasoğlu'nun bölgeden aktardıkları:
Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Dün İsrail tarafından 1,2 milyon Filistinlinin 24 saat içinde Gazze'yi terk edip güneye gitmesi için çağrısı yapıldı. Ancak 24 saat dolmadan saldırılar düzenlenmeye devam etti. Bir yandan topçu atışları bir yanda hava harekatları ile birlikte sivil hedefler vuruldu. İsrail tahliye uyarısından sonra yola çıkan sivilleri bombaladı. İsrail kanadında yeni bir açıklama daha geldi bugün sabah saatlerinde ve 10.00-16.00 saatleri arasında sivil geçişlere izin verileceği belirtildi.
İsrail bu açıklamaları yapıyor ancak saldırılarına da devam ediyor. 2 koridor açılacağı söyleniyor saat veriliyor ama bombalar atılıyor. Herkes kara harekatının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İsrail ordusu dün akşam Gazze'de lokal bölgelere tanklarla ve zırhlı araçlarla baskınlar yaptı. Piyade birlikleri de baskınlara katıldı. İsrail 17 yıldır abluka altında tuttuğu ölüm yağdırdığı İsrail'e peş peşe saldırılarına devam ediyor.
İsrail bir hastanenin tahliye edilmesi gerektiğini açıklayıp 2 saat süre verdi ancak dünya kamuoyunda gelen tepkiler sonrası durum değişti. DSÖ, hastanelerin tahliyesinin ölüm suçu odluğu açıklaması yaptı. BM bölgede 400 bin kişinin evinden edildiğin belirtti. İsrail hala 1,2 milyon insanın güneye tahliye edilmesini istiyor. Bunun içinde 6 saatlik bir dilim belirlemiş durumda. Burada iddia edilen güvenli bir koridor var. Ancak halihazırda bombardıman devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lise mezunu personel alıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi
- Bedava doğalgaz son durum ne? 25 metreküp doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz, kampanya hangi tarihe kadar devam edecek?
- Kimler 5.000 TL ikramiye alacak? Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Dul ve yetim maaşı, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, şeref aylığı, gazi...
- TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle
- Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2024 yılında resmi tatil günleri ve dini günler takvimi...
- DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 DGS üniversite ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
- KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...
- Duşakabin temizliğini saniyeler içinde yapacak doğal formül! Kireç ve su lekelerine zahmetsiz elveda deyin!
- Galatasaray bulmacası | En keskin taraftarlar dahi bulamıyor! Ronaldo ve Ronaldinho'nun arasından Icardi'yi 30 saniyede bul!
- Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...
- SGK listeyi açıkladı! Yaş şartı aranmadan erken emeklilik! Bu hastalıklara sahip olanlar...