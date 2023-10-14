A Haber çatışma bölgesinde! Siviller Gazze’den nasıl tahliye edilecek?

İsrail bu açıklamaları yapıyor ancak saldırılarına da devam ediyor. 2 koridor açılacağı söyleniyor saat veriliyor ama bombalar atılıyor. Herkes kara harekatının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İsrail ordusu dün akşam Gazze'de lokal bölgelere tanklarla ve zırhlı araçlarla baskınlar yaptı. Piyade birlikleri de baskınlara katıldı. İsrail 17 yıldır abluka altında tuttuğu ölüm yağdırdığı İsrail'e peş peşe saldırılarına devam ediyor.