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Gazze’de yeni görüntü | İsrail sivili konvoyu vurdu! Dehşeti dünyaya haykırdı

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Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
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Gazze’de yeni görüntü | İsrail sivili konvoyu vurdu! Dehşeti dünyaya haykırdı

İsrail'in vurduğu Filistinlileri taşıyan sivil konvoyun saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Konvoyda onlarca sivilin bölgeyi terk etmeye çalıştığı görülüyor. Yaşanan dehşeti ise konvoyda bulunan bir Gazzeli anlattı. İşte tüm detaylar...

İsrail ordusu tehlikeli bölgeden çıkmaya çalışan sivillerin konvoyunu vurdu. 3 konvoyun hedef alındığı saldırıda en az 70 kişi öldü 200'den fazlası da yaralandı.

Bombalama öncesine ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Bir TIR'ın arkasına bağlanan römork ile yüzlerce kişinin bölgeyi terk etmeye çalıştığı görülüyor. Ancak bu konvoy bir süre sonra İsrail tarafından vuruluyor.

Filistin kaynakları gelişmeyi yeni bir katliam olarak niteledi. Yaşanan dehşeti ise konvoyda bulunan bir Gazzeli anlattı. Gazeli sakin, "Hepsini öldürdüler. Bölgeyi terk edenleri vurdular. Ambulansları vurdular." diye dünyaya haykırdı.

GAZZELİ SİVİLLERİ TAŞIMAK ÇOK TEHLİKELİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kapalı oturumla Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağını BM Güvenlik Konseyi öncesinde basına açıklamada bulundu.

Gazze'deki durumun iyice kötüleştiğine dikkati çeken Guterres, "Hamas'ın korkunç terör saldırısının 1200'den fazla kişinin can kaybına yol açtığını", bunun ardından da Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanın başladığını ifade etti.

Guterres, bunun Gazze halkının tümünü "acı ve kaos"a sürüklediğini belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır. Uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukuna saygı gösterilmeli. Siviller korunmalı ve kalkan olarak kullanılmamalı." dedi. Bölgedeki liderlerle irtibat halinde olduğunu ifade eden Guterres, Gazze'ye insani yardım erişiminin acilen sağlanması gerektiğini kaydetti.

BM personeli ve ortaklarının Gazze halkına yardım sağlamak için kesintisiz çalıştığını belirten Guterres, "Gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana 1,1 milyon kişiyi taşımak çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün değil." ifadesini kullandı. Guterres, şiddete yol açan suçlayıcı ve dışlayıcı söylemlerin hiçbir zaman kabul edilemez olduğuna da işaret ederek, her türlü nefret söylemine karşı çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri, "Bu uluslararası toplumun bir araya gelerek sivillerin korunmasını sağlama ve bitmeyen döngü ve yıkıma kalıcı bir çözüm bulma zamanı." diyerek sözlerine son verdi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde güneye çekilmesi yönünde duyuruda bulunduğu bildirilmişti.

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