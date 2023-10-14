Gazze’de yeni görüntü | İsrail sivili konvoyu vurdu! Dehşeti dünyaya haykırdı

BM personeli ve ortaklarının Gazze halkına yardım sağlamak için kesintisiz çalıştığını belirten Guterres, "Gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana 1,1 milyon kişiyi taşımak çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün değil." ifadesini kullandı. Guterres, şiddete yol açan suçlayıcı ve dışlayıcı söylemlerin hiçbir zaman kabul edilemez olduğuna da işaret ederek, her türlü nefret söylemine karşı çıkılması gerektiğinin altını çizdi.