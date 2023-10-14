İsrail’in katliamını görmezden geldiler Türkiye’yi hedef gösterdiler! Alman Das Bild’den skandal manşet

KATİL İSRAİL'İN YANINDA BİR BATI MEDYASI

Tüm bölge yerle bir olurken Batı basını, İsrail'in insan kıyımına ve işlediği savaş suçlarını meşru göstermek için elinden geleni yapıyor. ABD'nin yanı sıra AB'nin de en büyük medya kuruluşları İsrail'in imza attığı savaş suçlarını görmezden gelmekle kalmayıp İsrail katliamı yanlısı tutumla haberler servis ediyor.