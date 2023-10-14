Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu’dan İsrail analizi: Sadece Hamas’ı değil, insanlığı ve Müslümanları yok etmek

"Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım!"

Yıl, 1973. Arap-İsrail Savaşı. İsrail zor durumda. Soğuk Savaş dönemi. Arap ülkeleri, genellikle Sovyetler Birliği'nden destek alıyor. O tarihteki ABD yönetimi ise Ruslarla yeni bir gerilimden kaçınıyor. Amerika'nın efsanevi Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, yardımcılarıyla yaptığı özel toplantılarda, "İsrail'in mağlup edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ancak bunu yaparken (dış) politikamızı da İsraillilerin eline bırakacak değiliz" diyor. Tam bu sırada dönemin İsrail Başbakanı Golda Meir, ülkesinin tükenen cephane stokunun yenilenmesi için Kissinger'a, "Yahudi" kimliği üzerinden yaklaşıyor. Kissinger'ın, "Önce Amerikalı, ardından ABD Dışişleri Bakanı, sonra Yahudi'yim" sözleri üzerine Meir, "Unutma ki biz İsrail'de sağdan sola (yani sondan başa) okuruz" diyerek, dini hatta Siyonist kimliği bir kez daha vuruluyor.