MHP lideri Devlet Bahçeli’den flaş Gazze açıklaması: İsrail aklını başına al! ABD’li dayılarına güvenme

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN ADIMLARINI DESTEKLİYORUZ"

Bahçeli ayrıca Başkan Erdoğan'ın Gazze için yürüttüğü diplomasiyi desteklerini ifade etti.

Bahçeli sözlerinde şu cümlelere yer verdi:

"Başkan Erdoğan meselenin üzerine gidiyor. Ateşkesin başarılması için bütün ülkeleri davet ediyor. Ve faaliyetlerinde destek bulmaya başlamıştır. 3 uçak dolusu insani yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırmayı da başarmıştır. Fedakârca bir gayretin için girmiştir. Cumhurbaşkanımızın diplomatik faaliyetlerini tartışmasız desteklediğimizi buradan ilan ediyorum. Türkiye, Erdoğan yalnız değildir. Küresel güçlerin ortadan kaldırılması için dünya da da önemli bir uyanış başlamış olacaktır."