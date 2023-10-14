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MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş Gazze açıklaması: İsrail aklını başına al! ABD’li dayılarına güvenme

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den flaş Gazze açıklaması: İsrail aklını başına al! ABD’li dayılarına güvenme

MHP lideri Devlet Bahçeli, “(Gazze) Mazlumlar inim inim inliyor dünya İsrail’i destekliyor” dedi. Bahçeli ayrıca Başkan Erdoğan'ın Gazze için yürüttüğü diplomasiyi desteklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın diplomatik faaliyetlerini tartışmasız desteklediğimizi buradan ilan ediyorum. Türkiye, Erdoğan yalnız değildir. Küresel güçlerin ortadan kaldırılması için dünya da da önemli bir uyanış başlamış olacaktır." cümlesini kullandı. ABD’yi de İsrail’e verdiği destekten dolayı uyaran Bahçeli, "İsrail'in aklını başına alması lazım. ABD'deki dayılarına güvenmemesi lazım. Sorun ABD ile İsrail arasındadır. Sorunu çözerse onlar çözecek." mesajını verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da basına konuştu.

Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne karşı çok hassas bir tavır takınan Devlet Bahçeli, "Mazlumlar inim inim inliyor dünya İsrail'i destekliyor" dedi.

"HAÇLI SEFERİNİN YENİ BİR RUHU DOĞUYOR"

Bahçeli şunları kaydetti:

"Ortadoğu'da acımasız faaliyetlerden çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Su yok, elektrik yok. Dünya bu olayları seyretmektedir. Haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor, bu dikkat çekicidir. Lobiler faaliyete geçiyor. Birçok mazlum inim inim inliyor."

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN ADIMLARINI DESTEKLİYORUZ"

Bahçeli ayrıca Başkan Erdoğan'ın Gazze için yürüttüğü diplomasiyi desteklerini ifade etti.

Bahçeli sözlerinde şu cümlelere yer verdi:

"Başkan Erdoğan meselenin üzerine gidiyor. Ateşkesin başarılması için bütün ülkeleri davet ediyor. Ve faaliyetlerinde destek bulmaya başlamıştır. 3 uçak dolusu insani yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırmayı da başarmıştır. Fedakârca bir gayretin için girmiştir. Cumhurbaşkanımızın diplomatik faaliyetlerini tartışmasız desteklediğimizi buradan ilan ediyorum. Türkiye, Erdoğan yalnız değildir. Küresel güçlerin ortadan kaldırılması için dünya da da önemli bir uyanış başlamış olacaktır."

"1947 yılındaki Filistin, şurası 1967 arasındaki gelişmeler, 2010 yılındaki gelişmeler... Filistin toplumu yok ediliyor. 1967 hesap alınarak başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı. Orada çocuklarımızın defni dahi yapılamıyor."

"MHP olarak bu bölgede barışın huzurun istikrarın sağlanabilmesi için bir barış çemberinin oluşması lazım."

"İSRAİL AKLINI BAŞINA AL! ABD'Lİ DAYILARINA GÜVENME"

"İsrail'in aklını başına alması lazım. ABD'deki dayılarına güvenmemesi lazım. Sorun ABD ile İsrail arasındadır. Sorunu çözerse onlar çözecek."

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