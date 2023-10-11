Bombardıman altındaki Gazze’den canlı gelişmeler! Filistinli Ayesh Siam A Haber’de anlattı

Ayesh Siam'ın canlı yayında aktardıkları:

"Uyarılar yapılıyor ama insanlar nereye gidecek? Başka vurulan bir bölgeye gidiyor, her yer vuruluyor. BM'nin okullarını sığınmaya çalışıyorlar. 250 bin kişi yerinden oldu ve o okullara gitti. Burada gidilecek güzel bir yer yok. Biz burayı bırakıp başka bir yere gitmiyoruz. Bu vatan bu toprak bizim. Ve hepsinden önemlisi bu Filistin bizim. Başkasının değil bizim. Bunun için biz hiçbir yere gitmiyoruz.