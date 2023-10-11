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Bombardıman altındaki Gazze'den canlı gelişmeler! Filistinli Ayesh Siam A Haber’de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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Bombardıman altındaki Gazze’den canlı gelişmeler! Filistinli Ayesh Siam A Haber’de anlattı

İsrail, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunun ardından Gazze'ye ölüm yağdırdı. Şehre düşen bombalar en kalabalık sokakları harabeye çevirdi. Peki şu an Gazze'de neler yaşanıyor? Filistinli Ayesh Siam bombalar altındaki Gazze'den son durumu A Haber’de aktardı.

İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışmalar Gazze şeridinde yoğunlaştı. İsrail hükümeti, Gazze şeridi çizgisine tanklardan oluşan bir askeri yığınak yapıyor. ABD mühimmatı taşıyan ilk uçak ise İsrail'e indi.

Şimdiye kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 900'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 260'ı ise çocuk. Öte yandan Hamas, İsrail'in Aşdod kentine füze saldırısı düzenledi. Ayrıca Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yakınlarına da füze düştü.

İsrail, Suriye'den roket atıldığını ve İsrail ordusunun buna karşılık verdiğini açıkladı. İsrail'in "Gazze'den çıkın, terk edin" uyarıları yapıyor. Peki İsrail'in ölüm olup yağdığı sivil ayrımı yapmadığı Gazze'de neler oluyor? Filistinli Ayesh Siam bombalar altındaki Gazze'den son durumu A Haber'de aktardı.

Ayesh Siam'ın canlı yayında aktardıkları:

"Uyarılar yapılıyor ama insanlar nereye gidecek? Başka vurulan bir bölgeye gidiyor, her yer vuruluyor. BM'nin okullarını sığınmaya çalışıyorlar. 250 bin kişi yerinden oldu ve o okullara gitti. Burada gidilecek güzel bir yer yok. Biz burayı bırakıp başka bir yere gitmiyoruz. Bu vatan bu toprak bizim. Ve hepsinden önemlisi bu Filistin bizim. Başkasının değil bizim. Bunun için biz hiçbir yere gitmiyoruz.

Bombardımanın 5 günü artık ve biz evimizi tahliye ettik. Oturduğum evden çıkıp başka bir yere gittim. Şu anda 60 kişiyiz ve birlikte hareket edip bekliyoruz. Çok ciddi bir elektrik sorunu yaşıyoruz. Burada tek elektrik santrali çalışıyor ve bugün de duracak. Bundan sonra telefon görüşmesi bile yapamayabiliriz.

Burada durumlar çok kötü ve insanlar buradan ölümden başka bir şey konuşmuyor. İnsanlar sıranın ne zaman kendisine geleceğini bekliyor. Burada korkunç görüntüler var. Özellikle çocuklar çok korkuyor. Şu anda yine bize çok yakın bir bölgede büyük bir patlama oldu. Büyük bir patlama sesi geldi çığlıklar duyuyoruz. Patlama bize çok yakın oldu."

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