ABD Başkanı Joe Biden duyurdu! İsrail’e mühimmat ve Demir Kubbe için füze gönderilecek

Bu terör ve maalesef ki bu Yahudiler için yeni bir şey değil. Bu antisemitizm yeniden akla getirdi. Çok konuda çok net olmalıyız. Biz İsrail'in yanında duruyoruz. Onların neye ihtiyacı varsa vermeye hazırız. Hamas, Filistinliler için hareket etmiyor. Filistinlileri insan kalkanı olarak kullanıyorlar. Masum insanların kaybı gerçekten kalp kırıcı. İsrail cevap verme hakkına sahip bu korkunç saldırılara karşı. Netanyahu ile 3. görüşmeden çıktım. Ona dedim ki; 'ABD sizi destekliyor.'. Biz savaşın kurallarına uyuyoruz. ABD'liler İsrailliler için dua ediyorlar. Kalbinizdeki o kara deliği biliyoruz, ailenizi kaybettiğiniz zaman.