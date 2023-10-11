A Haber’den habercilik başarısı! Gazze sınırından yayın yapan ilk özel kanal

"EMİNE'Yİ NEFESİMİ TUTUP İZLEDİM"

Yüksel Aytuğ ise A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun geçtiğimiz gün yaptığı yayından bahsederek işlerinin ne kadar zor ve tehlikeli olduğundan bahsetti.

Aytuğ yazısında o gün izlediği görüntülerle ilgili düşüncelerini şu şekilde köşesine taşıdı:

Sanırsınız 2023'de değil de 14'üncü yüzyılda yaşıyoruz. İsrail, Gazze adıyla bilinen dev bir kaleyi kuşatmış. İçeriye ne yiyecek, ne su, ne yakıt, ne elektrik, ne de ilaç girmesine izin veriyor. Başlarına 10 saniyede bir 10 ton bomba bırakıyor. Fiziki olarak gidecek yerleri olmayan insanlara "Gazze'yi terk edin" deniliyor. Yani o kalenin içindeki insanlara iki seçenek sunuluyor. "Ya bombadan öleceksiniz, ya açlıktan. Ölümlerden ölüm beğenin..."

Yahu 14'üncü yüzyılda kale kuşatanların komutanları bile sivillerin oradan çıkarılmasına izin verirlerdi. Bu ne insafsızlık, bu ne vicdansızlıktır? İsrail yakında Gazze'ye salgın başlatmak için mancınıkla ceset atarsa kimse şaşırmasın!..