A Haber'den habercilik başarısı! Gazze sınırından yayın yapan ilk özel kanal
Cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail ve Hamas arasındaki savaşta beşinci güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'yi havadan ve denizden vururken, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt şiddetli çatışmaların yaşandığı Gazze sınırına giderek bölgedeki yaşananları izleyicilere aktarmaya başladı.
Dünyanın gözü cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşında.
Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt bölgede yaşananları canlı yayın ile izleyecilere duyuruyor.
Cumartesi günü başlayan çatışmaların ardından hemen bölgeye intikal eden A Haber, Gazze sınırından yayın yapan ilk özel kanal oldu.
Sabah Gazetesi yazarları Mevlüt Tezel ile Yüksel Aytuğ bugün köşelerinde savaş muhabirleri ve Kavasoğlu ile Kurt ikilisiyle ilgili bir yazı kaleme aldı.
Tezel "Gazze sınırına ilk giden gazeteciler" başlığı ile kaleme aldığı yazıda bölgede yapılan zor görevden bahsetti.
İşte Tezel'in yazısından Gazze'deki gazetecilerle ilgili olan kısım:
"Meslek hayatı boyunca onlarca savaşa, çatışmaya tanıklık eden Coşkun Aral'a Hamas-İsrail savaşı ve o bölgede savaş muhabiri olmanın zorlukları soruldu.
O da şu anda Gazze'de gazetecilik yapmanın çok zor olduğunu şöyle anlattı:
"Çünkü gidebileceğiniz yer yok. Mısır asla geçişe müsaade etmez, İsrail topraklarından geçilemez. Bırakın şu anda yaşananları normal zamanda bile girmek imkânsız.
Filistinlilerin yaşadığı bölge tamamen enterne edilmiş (gözaltı), özel zeplinlerle gözetilen, duvarlarla çevrili, silahlı askerlerle donanmış bir yer.
Ben 3-4 yıl önce Filistin topraklarında bulundum ama Gazze'ye giremedim. Orada gazetecilik yapmak da zor...
Normal bir insan olarak sokağa çıkma hakkınızın olmadığı, sınırlı yaşama hakkı olan bir yerden bahsediyoruz."
Takip edebildiğim kadarıyla Anadolu Ajansı'ndan Turgut Alp Boyraz, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu (savaş muhabiri) ve Niyazi Kurt çatışmalar başladığı andan itibaren Gazze sınırında görev yapıyorlar.
İsrail'in sivil ölümlerini görüntüleyip dünyaya servis eden bazı Filistinli gazetecileri hedef aldığı iddia ediliyor.
Özetle meslektaşlarımız şu an çok zor şartlarda, ciddi bir gazetecilik işi çıkarıyorlar.
Örneğin Boyraz'ın bölgedeki son durumu aktarmak için yaptığı yayın İsrailliler tarafından engelledi.
Kavasoğlu'nun çatışmanın ortasında savaşla ilgili bilgiler geçerken yaşanan insanlık dramlarını da aktarması savaşın tüm dehşeti görmemizi sağlıyor.
Kavasoğlu'nun dengeli, tarafsız haber sunumu da bence övgüyü hak ediyor.
Elbette bölgeye başka Türk gazeteciler de gidecektir. (Dün bu yazı yazılırken de gitmiş olabilirler).
Dünyada birçok çatışmaya savaşa muhabir gönderen A Haber'in Gazze sınırına muhabirlerini yollayan ilk özel haber kanalı olması ve şu an dünyadaki en riskli, en tehlikeli bölgesinden sürekli canlı yayın yapıyor olması büyük bir habercilik başarısı.
"EMİNE'Yİ NEFESİMİ TUTUP İZLEDİM"
Yüksel Aytuğ ise A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun geçtiğimiz gün yaptığı yayından bahsederek işlerinin ne kadar zor ve tehlikeli olduğundan bahsetti.
Aytuğ yazısında o gün izlediği görüntülerle ilgili düşüncelerini şu şekilde köşesine taşıdı:
Sanırsınız 2023'de değil de 14'üncü yüzyılda yaşıyoruz. İsrail, Gazze adıyla bilinen dev bir kaleyi kuşatmış. İçeriye ne yiyecek, ne su, ne yakıt, ne elektrik, ne de ilaç girmesine izin veriyor. Başlarına 10 saniyede bir 10 ton bomba bırakıyor. Fiziki olarak gidecek yerleri olmayan insanlara "Gazze'yi terk edin" deniliyor. Yani o kalenin içindeki insanlara iki seçenek sunuluyor. "Ya bombadan öleceksiniz, ya açlıktan. Ölümlerden ölüm beğenin..."
Yahu 14'üncü yüzyılda kale kuşatanların komutanları bile sivillerin oradan çıkarılmasına izin verirlerdi. Bu ne insafsızlık, bu ne vicdansızlıktır? İsrail yakında Gazze'ye salgın başlatmak için mancınıkla ceset atarsa kimse şaşırmasın!..
Allah yardımcınız olsun
Yine savaş, yine haber için canını tehlikeye atan muhabirler... Önceki akşam, her önemli olayda olduğu gibi yine haberciliğiyle fark yaratan A Haber'in programlar müdürü ve cephe muhabiri Emine Kavasoğlu'nu izlerken nefesimi tuttum. Sınıra yığınak yapmak için yolda olan İsrail konvoyunun hemen yanındaydı.
Bir anda sirenler çaldı ve gökyüzü patlamalarla aydınlandı. İsrail askerleri araçlarını terk edip, Emine'nin yanında mevzilendiler. Konvoyu hedef alan füzeler havada imha edilmese, şimdi fedakar bir meslektaşımın ardından ağıt yakıyor olacaktım.
Allah cümlenizi korusun değerli dostlarım.
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