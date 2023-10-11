11 Ekim 2023, Çarşamba
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Bombardıman altındaki Gazze'den canlı gelişmeler! Filistinli Ayesh Siam A Haber’de anlattı
İsrail, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunun ardından Gazze'ye ölüm yağdırdı. Şehre düşen bombalar en kalabalık sokakları harabeye çevirdi. Peki şu an Gazze'de neler yaşanıyor? Filistinli Ayesh Siam bombalar altındaki Gazze'den son durumu A Haber’de aktardı.