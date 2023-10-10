İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Yunanistan’da güvenlik önlemleri artırılıyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, çatışmalar nedeniyle alarma geçen EYP ve terörle mücadele birimleri, İsrail'in Atina Büyükelçiliği de dahil olmak üzere başkent Atina'daki İsrail hedeflerinin korunmasına yönelik özel önlemler belirledi. Ülke genelindeki göçmen kamplarında da güvenlik önlemleri artırıldı.