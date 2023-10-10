Gazzeli aktivist Enver Attallah A Haber’de: Bir buradan çıkmayacağız, özgürlüğümüzü istiyoruz

Bu düşünceleri sadece Filistinliler içinde değil tüm Müslümanlar için ve Araplar-Türkler-Kürtler-Boşnaklar-Çerkezler yani tüm Müslümanlar için bu geçerli. Onların inancına göre biz insan değiliz. Bunu onların bakanı çıkıp açık şekilde söyledi. Buradaki mücadele bizim için daha önemli. Gıdadan, ilaçtan ve insani durumdan daha önemli. Biz insanız, biz Müslümanız. Allah'ın izniyle biz insanlığımızı savunacağız. Biz ümmetin onurunu savunuyoruz.