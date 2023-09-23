A Haber Karabağ’da! Operasyon bölgesini ilk kez A Haber görüntüledi

Bizler de Ermeni ayrılıkçıların son olarak bulunduğu Ağdere'ye geldik. 24 saatte zafere ulaşan operasyonun ardından ilk kez A Haber olarak bölgeye biz girdik ve görüntüledik. Ağdere'nin 10 km uzağında Terter Rayonu var. Savaşın ardından Terter'e 30'un üzerinde saldırı yapıldı. Ağdere'den Terter hedef alındı ayrılıkçılar tarafından. Bölgede çok sayıda şehit verildi.