A Haber Karabağ'da! Operasyon bölgesini ilk kez A Haber görüntüledi
Karabağ'da operasyon sonrası yüksek güvenlik önlemleri sürerken harekat bölgesini ilk kez A Haber görüntüledi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, operasyonun son noktası Ağdere'de son durumu aktardı.
Karabağ'daki Rus Barış Gücü, yasa dışı Ermeni güçlerin, silah ve mühimmatlarını teslim etmeye başladığını dün akşam açıkladı. Rus Barış Gücü'nden yapılan açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerin, silah ve mühimmatlarını Rus askeri personelinin kontrolünde teslim etmeye başladığı, mevzilerini de terk ettiği bildirildi.
Öte yandan Ermenilerin 1. Karabağ Savaşı ile ilgili "zafer anıtı" olarak kullandığı, işgal döneminde Şuşa-Hankendi yolunda yer alan tank, Bakü'ye getirildi. Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki sosyal, insani, ekonomik ve altyapı sorunlarının çözümü için çalışma grubu kurduğunu açıkladı.
Karabağ'da çözüm için görüşmeler sürerken güvenlik tedbirleri de en üst seviyede tutuluyor. A Haber operasyon bölgesine girdi ve bölgeden son durumu A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
"2020 yılında 44 gün süren savaşın ardından zafer gelmişti. Ağdere de azad edilen noktalardan biriydi ancak Ermeni ayrılıkçıların taciz atışları ve saldırıları devam etti. 19 Eylül ile birlikte Azerbaycan antiterör operasyonun düğmesine bastı.
Bizler de Ermeni ayrılıkçıların son olarak bulunduğu Ağdere'ye geldik. 24 saatte zafere ulaşan operasyonun ardından ilk kez A Haber olarak bölgeye biz girdik ve görüntüledik. Ağdere'nin 10 km uzağında Terter Rayonu var. Savaşın ardından Terter'e 30'un üzerinde saldırı yapıldı. Ağdere'den Terter hedef alındı ayrılıkçılar tarafından. Bölgede çok sayıda şehit verildi.
19 Eylül'de başlayan operasyonlardan sonra Ağdere, aylıkçı teröristlerden temizlendi. 1993 yılında Karabağ'ın işgali ile birlikte Ermenilerin girdiği yerlerden biri de Ağdere oldu. Buradan sonra Ağdam, Fuzuli işgal edildi. Bölgeden 1 milyona yakın Azerbaycan Türkü topraklarından sürüldü. Bu topraklarda yüzlerce şehit verildi. Yaklaşık 30 yıl sonra kısa süre içinde üst üste gelen 2 zaferle birlikte topraklar kurtarıldı.
Bölgede entegrasyon ve altyapı çalışmaları yapılacak. 30 yıl süren işgalin ardından buraların eski haline dönmesi kolay olmayacak. Azerbaycan hükümeti kolay olmayacağını ama entegrasyona ve altyapı çalışmalarına vurgu yapıyor."
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