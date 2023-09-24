24 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kılıçdaroğlu verdiği okul sözünü tutmadı! Temeli atılan okulun inşaatı durdu! İzmir'deki vatandaşlar tepkili: Oy değil günahımı vermem

Kılıçdaroğlu verdiği okul sözünü tutmadı! Temeli atılan okulun inşaatı durdu! İzmir'deki vatandaşlar tepkili: Oy değil günahımı vermem

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
ABONE OL
Kılıçdaroğlu verdiği okul sözünü tutmadı! Temeli atılan okulun inşaatı durdu! İzmir’deki vatandaşlar tepkili: Oy değil günahımı vermem

İzmir'de 15 Ocak 2023'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle temeli atılan İzmir Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'nde okulun inşaatı durdu. Mahallede yaşayan vatandaşlar Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer'e tepki gösterirken "Yapamıyorlarsa devlet yapar. CHP zihniyetinin yaptığı tek bir şey var kaldırıp yıkıp kaldırım yapmak. Ben artık oy değil günahımı vermem." ifadelerini kullandılar. İşte detaylar...

İzmir Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'nde 15 Ocak 2023 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törende bir okulun temeli atılmıştı.

1000 öğrencinin faydalanacağı 32 derslikli Orhan Kemal İlkokulu'nda inşaat çalışmaları durmuş durumda. Mahalle halkı okulun bir an önce bitmesini isterken, Kemal Kılıçdaroğlu'na inşaatın durması nedeniyle tepkili.

A Haber Muhabiri Tayfun Er okul inşaatının olduğu bölgeye giderek vatandaşlara mikrofon uzattı.

İşte vatandaşların tepkileri:

"BIRAKSIN DEVLET YAPAR"

"Tunç Soyer üstlendiği projeyi yapamıyorsa bıraksın devlet yapsın. Bizim çocuklarımız 8-10 kilometre gitmek zorunda değil. Tamamlayamıyorsa bıraksın devlet yapsın."

"OY DEĞİL GÜNAHIMI VERMEM"

"CHP zihniyetinin yaptığı tek bir şey var kaldırıp yıkıp kaldırım yapmak. Ben artık oy değil günahımı vermem. Adamlarda hizmet değil reklam anlayışı var."

KILIÇDAROĞLU: KISA SÜREDE BİTECEK

Kemal Kılıçdaroğlu 15 Ocak tarihinde temel atma töreninde yaptığı açıklamada Tunç Soyer'e dönerek "Bu okul kısa sürede bitecek değil mi Başkan?" ifadelerini kullanmıştı.

Soyer ise kafasını sallayarak Kılıçdaroğlu'na gülümsemişti.

Kılıçdaroğlu’nun okul projesi durdu KILIÇDAROĞLU'NUN OKUL PROJESİ DURDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA