TASS: Ermeni güçleri Karabağ’da silahlarını teslim etmeye başladı

Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunda Uluslararası İnsancıl Hukuka uymasının ve tali hasarların önüne geçmesinin, görüştüğü yetkililerce takdirle karşılandığını belirten Hacıyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da operasyonda sivillerin zarar görmediğini itiraf ettiğini hatırlattı.

İlaç, gıda ve diğer malzemelerin ICRC tarafından Laçın-Hankendi ve Ağdam-Hankendi yolları üzerinden ulaştırılması için gerekli tüm şartların sağlandığını ve sağlanacağını bildiren Hacıyev, "Azerbaycan tarafı, yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya veya ICRC aracılığıyla onlara yardım etmeye hazırdır. Müracaat olursa yaralı askeri personelin ICRC araçları ile toplanmasını destekliyoruz. Biz de ambulans tahsis etmeye ve tıbbi yardım göstermeye hazırız. Ermenistan'a tıbbi tahliye için bu ülkeden de tıbbi araçlar gelebilir." ifadesini kullandı.