TASS: Ermeni güçleri Karabağ’da silahlarını teslim etmeye başladı
Bu hafta içinde Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı başlattığı anti-terör harekatı ile bölgede hakimiyet tam anlamıyla Gardaş'a geçti. Rus haber ajansı TASS’dan yapılana açıklamaya göre Ermeni güçleri Karabağ’da silahlarını teslim etmeye başladı. Diğer taraftan Türk-Rus Ortak Merkezi, Karabağ'da Ermenistan tarafından iki sene içinde 258 ateşkes ihlali gerçekleştirildiğini belirledi.
Rus haber ajansı TASS'dan yapılana açıklamaya göre Ermeni güçleri Karabağ'da silahlarını teslim etmeye başladı.
TASS son dakika haberini Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdı.
6 ZIRHLI ARAÇ VE 800'DEN FAZLA SİLAH
Bölgedeki yasa dışı Ermeni güçler 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim etti.
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.
ERMENİSTAN TARAFINDAN 258 ATEŞKES İHLALİ
Türk-Rus Ortak Merkezi, Karabağ'da Ermenistan tarafından iki sene içinde 258 ateşkes ihlali gerçekleştirildiğini belirledi.
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da ateşkesin uygulanmasını denetlemek ve gözlemlemek için kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.
30 Ocak 2021'den itibaren çalışmaya başlayan Merkez'in faaliyetleri, Türk ve Rus heyetleri tarafından hazırlanan görev ve sorumluluklara ilişkin yönetmeliğe uygun devam ediyor.
Bölgede barış ve huzurun tesisi için görev yapan Merkez, İHA'lar dahil kendi keşif ve gözetleme teçhizatlarıyla ihlalleri belirliyor, her iki taraftan gelen ihlal bildirimlerini takip ediyor.
Çalışmalarla gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığı Merkezde aynı zamanda gerçekleştirilen ihlaller raporlanıyor.
Bu kapsamda, Türk-Rus Ortak Merkezi tarafından 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren Ermenistan tarafından gerçekleştirilen 258 ateşkes ihlali belirlendi.
Azerbaycan Türk Ortak Merkez Komutanlığı tarafından da tespit edilen ihlaller raporlandırıldı.
AZERBAYCAN: YARALI ERMENİ ASKERLERE TIBBİ YARDIM SAĞLAMAYA HAZIRIZ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ'daki yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.
Hacıyev, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Bakü Ofisi yetkilileri ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcileriyle görüştüğünü ifade etti.
Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunda Uluslararası İnsancıl Hukuka uymasının ve tali hasarların önüne geçmesinin, görüştüğü yetkililerce takdirle karşılandığını belirten Hacıyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da operasyonda sivillerin zarar görmediğini itiraf ettiğini hatırlattı.
İlaç, gıda ve diğer malzemelerin ICRC tarafından Laçın-Hankendi ve Ağdam-Hankendi yolları üzerinden ulaştırılması için gerekli tüm şartların sağlandığını ve sağlanacağını bildiren Hacıyev, "Azerbaycan tarafı, yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya veya ICRC aracılığıyla onlara yardım etmeye hazırdır. Müracaat olursa yaralı askeri personelin ICRC araçları ile toplanmasını destekliyoruz. Biz de ambulans tahsis etmeye ve tıbbi yardım göstermeye hazırız. Ermenistan'a tıbbi tahliye için bu ülkeden de tıbbi araçlar gelebilir." ifadesini kullandı.
Hacıyev, savaş alanında kalan cesetlerin toplanması için Rus Barış Gücü ile birlikte çalıştıklarını belirterek, ICRC Cenevre ve Bakü ofislerinden Hankendi alt ofisine ilave personel gönderilmesini de desteklediklerini kaydetti.
Gönüllü ve bireysel tercih esasına göre sivillerin kendi araçlarıyla Hankendi-Laçın yolu boyunca hareketlerinin güvenliğini temin ettiklerini bildiren Hacıyev, gitmek isteyenlerin çoğunlukla askeri personelin aile bireyleri olduğunu ifade etti. Hacıyev, "Gönüllü olarak silahını bırakan askeri personel, açıkça beyan ettiğimiz gibi serbesttir. Sivil-Asker İşbirliği konsepti kapsamında Azerbaycan askeri ve sahadaki sivil personeli sivillere yardım ediyor ve etmeye devam edecektir." bilgisini verdi.
KARABAĞ'DA YASA DIŞI SÖZDE ERMENİ REJİMİN SİMGESEL YAPILARI KALDIRILIYOR
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da hayata geçirdiği antiterör operasyon sonrasında Bakü yönetimi, bir yandan bölgedeki sivil Ermeniler için insani yardım gönderirken bir yandan da Ermenistan tarafından kurulan yasa dışı rejime ait bazı simgesel yapıları kaldırmaya başladı.
Sosyal paylaşım sitelerinde, Azerbaycan ordusunun anayasal düzeni yeniden tesis için Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonu sonrasında yaşananlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerden birinde Ermenilerin 1. Karabağ Savaşı ile ilgili "zafer anıtı" olarak kullandığı tankın kaldırılması yer aldı.
Şuşa-Hankendi yolunda yer alan tank, bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı. Söz konusu tank, 1. Karabağ Savaşı'nda Şuşa'nın Ermenistan güçlerince işgali öncesinde Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Albert Agarunov tarafından vurulmuş, savaş sonrasında Ermeniler tankı "zafer"lerinin sembolü anıt haline getirmişti.
Sosyal medyada ayrıca Azerbaycan askerlerinin operasyonda kontrol altına aldıkları bazı yapılara Azerbaycan bayrağı diktiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Bir başka görüntüde ise Azerbaycan askerlerinin yaralı Ermeni vatandaşa tıbbi müdahalede bulunduğu görülüyor.
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