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A Haber Karabağ'da! Operasyon bölgesini ilk kez A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 13:59
Güncelleme:23.09.2023 14:09
Karabağ'da operasyon sonrası yüksek güvenlik önlemleri sürerken harekat bölgesini ilk kez A Haber görüntüledi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, operasyonun son noktası Ağdere'de son durumu aktardı.
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