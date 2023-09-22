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Son dakika | Azerbaycan duyurdu! Karabağ'da silah bırakan Ermenilere af

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Son dakika | Azerbaycan duyurdu! Karabağ’da silah bırakan Ermenilere af

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcı Hacıyev, Dağlık Karabağ'da silah bırakan Ermeniler için af öngörüldüğünü söyledi. Azerbaycan yönetimi bu adımı ile bölgede tansiyonu düşürmek isteyen taraf olduğunu bir kez daha gösterdi.

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