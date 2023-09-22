Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının Karabağ’daki Ermenilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için gönderdiği insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu araçlar bölgeye hareket etti.
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcilerinin dün Azerbaycan'ın Yevlah şehrinde yaptığı görüşmede insani yardım konusu da gündeme gelmişti.
Ermeni nüfusun temsilcileri Azerbaycan'dan bölgedeki Ermenilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için istekte bulunmuştu.
Bu talep doğrultusunda Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığınca hazırlanan insani yardımları taşıyan 2 tır ve 2 kamyon Ağdam şehrine doğru yola çıktı.
40 ton gıda ve temizlik ürününün yanı sıra ekmek de taşıyan araçlar Ağdam'dan geçerek Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrine ulaşacak ve yardımlar bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PYBS sınav sonuçları meb.gov.tr öğrenme sayfası! T.C. ile bursluluk sınav sonucu sorgulama! 5,6,79,10. sınıflar...
- KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023-2024 GSB KYK yurtları açılış tarihi belli oldu mu?
- Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi yatacak mı? Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, yok mu?
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Dini günler takvimi 2024!
- Canan Karatay en sağlıklı domatesi açıkladı! Konserve yapacaklar dikkat! Eğer bu şekilde görünüyorsa...
- CUMA HUTBESİ OKU 22 EYLÜL 2023 | Diyanet Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr
- YKS ek tercih sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ais.osym.gov.tr | ÖSYM son duyurular...
- www.meb.gov.tr | İOKBS SONUÇLARI SON DAKİKA! Bursluluk sınavı sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanır? MEB son açıklamalar...
- Bağışıklığınızı her daim zinde tutacak! Diyetisyenlerin bir numaralı önerisi...
- UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | 21 Eylül 2023 Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? UEFA ülke puanı sıralaması
- Asgari ücreti enflasyon farkı+refah payı etkisi katlayacak! 11.000 TL alana 17.000 TL açığa çıktı! 2024 Ocak'ta %49,09 zam! Net-Brüt evli çocuklu maaş TABLOSU!
- Emekliye, memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alana kök maaşlar sil baştan! 1 Ekim saat 14.00'te 5.000 TL ikramiye...