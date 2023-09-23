Karabağ’daki Ermenilerden tansiyonu yükselten gerilim! Yakıp yıktılar

AZERBAYCAN AF KARARI VERMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ'da silah bırakan Ermenilerin affedileceğini açıklamıştı. Azerbaycan'ın ilaç, gıda ve diğer malzemelerden oluşan Kızılhaç yardımlarının Laçın-Hankendi ve Ağdam-Hankendi yolları üzerinden Karabağ'daki Ermeni nüfusa ulaştırılması için gerekli tüm koşulları sağladığını ve sağlanmaya devam edeceğini belirten Hacıyev, sivil halka verilen desteğin yanında terör faaliyetlerinin ardından teslim olan Ermeni silahlı güçlerinin de affedileceğini vurgulamıştı.