Azerbaycan’ın Karabağ zaferi! Karabağ’da çatışmayı ısıtan faktörler neler?

2020 yılında yaşanan 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarının büyük bir bölümünü geri aldı. Ardından da Rusya'nın arabuluculuğuyla bir ateşkes ilan edildi. Ancak son günlerde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde güçlenerek artan yeni bir çatışma ihtimali beliriverdi. Ve sonucunda da Azerbaycan, kendi toprağı olan Karabağ'da antiterör operasyonu başlatmak durumunda kaldı. Peki Karabağ'daki dengeyi bozmayı kim, neden istiyor? İşte tüm yanıtlar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN