Mavi Vatan’a 2 karakol gemisi daha! Pakistan'a "PNS Barbür" teslim ediliyor

Burada Pakistan'a yapılan gemilerden 2'si Türkiye'de 2'si Karaçi-Pakistan'da imal edilecek. Bu proje sat gibi işledi ve devam ediyor. Burada planlanan tarihte teslimat yapılıyor ve bir kayma söz konusu değil. Hiçbir aksaklık yok. Bu gemiler yapılırken her türlü hesap yapıldı. Talepler doğrultusunda normalin üstünde uzunluk ve genişlikte bir gemi yapıl verdik. Onların talepleri doğrultusunda bu işleri yaptık ve başardık.