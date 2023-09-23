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Mavi Vatan’a 2 karakol gemisi daha! Pakistan'a "PNS Barbür" teslim ediliyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
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Mavi Vatan’a 2 karakol gemisi daha! Pakistan’a PNS Barbür teslim ediliyor

Savunma Sanayii'nde dev projeler bir bir hayata geçiyor. Bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığında iki önemli tören var. Açık deniz karakol gemileri "TCG Akhisar" ve "TCG Koçhisar" denize indirilecek. Pakistan ise ilk Milgem gemisini teslim alıyor. Törenin yapılacağı İstanbul Tersanesi Komutanlığında A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ önemli değerlendirmelerde bulundu.

Coşkun Başbuğ'un öne çıkan sözleri:

"Savunma Sanayii'mize hayırlı olsun. Büyük ve önemli bir günü yaşıyoruz. Burada hem Türkiye'nin bu alanda gelmiş olduğu gücü görmüş oluyorsunuz hem de Türkiye ile birlikte hareket eden dost ülkelerin neler kazandığını görüyorsunuz burada kastım Pakistan'dır. Mühendislerimizin ve çalışan herkesin destan yazdığı bir süreç var ortada. Bu dönemi yaşamak herkese kolay kolay nasip olmaz.

Ben teğmen çıktığımda benden hariç her şeyin yabancı olduğu bir tesisat ile donanmıştım. 30 sene önce durum böyleydi. O günden bugüne baktığımda "rüya olmalı" ifadesini kullanıyorsun. Uçak gemisinden tutun başka ülkelere ihraç edilecek gemileri de yapan hale geldik. Bu gemi Pakistan içinde çok büyük bir kazanımdır. Bazıları "saman ithal ediyoruz" derken 2018 yılında Pakistan ile 4 tane gemisinin anlaşmasını yaptık. Sadece buradan 4 milyar doların üzerinde gelir bekleniyor.

Burada Pakistan'a yapılan gemilerden 2'si Türkiye'de 2'si Karaçi-Pakistan'da imal edilecek. Bu proje sat gibi işledi ve devam ediyor. Burada planlanan tarihte teslimat yapılıyor ve bir kayma söz konusu değil. Hiçbir aksaklık yok. Bu gemiler yapılırken her türlü hesap yapıldı. Talepler doğrultusunda normalin üstünde uzunluk ve genişlikte bir gemi yapıl verdik. Onların talepleri doğrultusunda bu işleri yaptık ve başardık.

Bizim burada bir de Akhisar ve Koçhisar açık deniz gemilerimiz var. Hisar gemilerinin projesi 10 gemi üzerinden planlandı. Bu gemiler 99 metre uzunluğunda 14,42 metre genişliğe sahip. Draft yani yükü yedikten sonra suda kalan kısmı 3,77 metre. 45 km bir süratle denizde seyir halinde olacak. 104 kişilik bir mürettebatı taşıyacak.

Bu gemi bir çok özelliği barındırıyor. Hisar gemilerinin hemen burun kısmında bir top var. Makine Kimya'nın ürettiği 76*62 milim dediğimiz bir top ve biz ilk defa bir deniz topu yaptık. İlk kez bir deniz topu yaptık. Yerli ve milli olan deniz topumuz bu gemilere monte edilecek. Bunun yanında içinde diğer yerli ve milli silahlarımız gemide mevcut."

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