YEVLAH'TA KARABAĞ GÖRÜŞMESİ | 24 saatte zafer! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi, antiterör operasyonu durduruldu. Karabağ'daki Ermeni gruplar silah bırakıyor, Azerbaycan topraklarından çekilerek tüm silah ve ağır araçlarını teslim ediyor. Ermeni temsilcileri Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek gerçekleştirdi. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.
Azerbaycan'ın önceki gün başlattığı antiterör operasyonu hızlı sonuçlar vermiş dün Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar silah bırakma ve kendilerini lağvetme kararı almışlardı. Azerbaycan devleti, Karabağ'dan gelen heyetle görüşeceğini açıklamıştı. Azerbaycan'ın Yevlah kentine gelen Karabağ Ermenileri heyeti ile Azerbaycanlı yetkililer bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler için Azerbaycan'ın Yevlah kentini seçmesi dikkat çekti. Zira 1988'de ilk Ermenistan ablukası burada başlamış ve işgale zemin hazırlanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan de Yevlah'taki görüşmelere dair bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık açıklamasında, "19 Eylül'de Azerbaycan tarafından; kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak, gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarınca uzun süredir devam eden saldırı ve provokasyonları engellemek üzere Karabağ'da başlatılan askerî operasyonu, sonrasında alınan ateşkes kararını ve bölgedeki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Can Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi, "iki devlet, tek millet" anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.
Peki Karabağ'da kalıcı barış sağlanacak mı? Bölgede bundan sonra neler olacak? Azerbaycan tüm isteklerini kabul ettirdi, bundan sonraki adım ne? . Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.
Abdullah Ağar'ın öne çıkan sözleri:
"Burada askeri harekata değinmek gerekiyor. Gözden kaçmaması gereken durumlar var. 24 saat gibi kısa bir zaman içerisinde tabiri caizse yıldırım harekatıyla karşınızda sayıları 10 bin civarında olan silahlı grup bunun yanında Karabağ'da yaşayan 140 bin Ermeni'yi bağlayan ve militarize etmiş bir grup var. Gerilla, lojistik ve yer altı teşkilatı kurmuşlar. 44 gün süren savaştan çıkarmış olduğu derslerle havadan gelecek akınlara karşı tedbirler geliştirmiş bir yapının kısa sürede çökertilmesi açıkçası Azerbaycan ordusunun kudret ve kabiliyetini gösteriyor.
Eğer karşı taraf kısa sürede buraya gelmeyeceğine dair bir ışık görseydi müzakere masasına oturmazdı. Azerbaycan bu yapıyı ve ona destek sağlayan Ermenistan ordusunu çok kısa sürede yendi hatta ezdi. Devam ederse yıkımın çok ağır olacağını kısa sürede gösterdi. Şu anda müzakere görüşmeleri başladı. Görüşmelerin kolay olmayacağını ve pek çok tuzak koktuğunu söylemek isterim. Mesele masada sadece Karabağ bölgesinde yaşayan 140 bin civarında olan Ermeni'nin akıbeti ile ilgili bir mesele değil. Azerbaycan Devleti zaten bunu sağlayacaktır. Bundan yana en ufak bir şüphe yoktur.
Aliyev, diğer bölgelerde nasıl vatandaşlarına sahip çıktılarsa bu bölgede yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlara sahip çıkılacağının mesajını verdi. Ancak mesele sadece bu değil. Paşinyan sonra derece akıllı ve kurnaz bir siyasetle oradaki Ermeni ordusunun varlığını inkar etti ve alakasının olmadığını söyledi. Bunu neden yaptığına iyi bir cevap gerekir. Çatışma trafiği sırasında sınır boylarında Ermeniler sürekli olarak Azerbaycan askerlerini taciz ediyordu. Paşinyan bunu yasakladığını söyledi, burada bir amacı vardı.
Diğer tarafıyla aynı ortamda Ermeni Ceza Komitesi, Azerbaycan'ı insan hakları suçlarıyla ilgili bir süreç başlatmaya kalktı. Azerbaycan'ı uluslararası alanda zor durumda bırakmak istedi. Bunların hepsini Zengezur için yaptı. Ermenistan, Azerbaycan'ın muhataplarını yerel muhataplar olarak tanımlayıp Ermenistan'ı kenarda tutuyor ve Ermenistan ile müzakere yapmayalım yani Zengezur'u hedefliyor. Azerbaycan da bunu gördüğü için çözümü bütüncül olarak arayacak. Bu harekatın nihai hedefi Zengezur Koridoru'nun açılmasıdır. Burada bir takım siyasi entrikalar var. Rusya, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın elinden kurtardı.
Bölgede bulunan ve elinde silahla gezen gruplara karşı bir sistem geliştirmek zorundasınız. Bölgede Rus Barış Gücü ne olacak? Bundan sonraki süreçte Ermenistan ve Azerbaycan'ın Rusya, ABD ve İran ile ilişkileri nasıl şekillenecek? Bu görüşmelerdeki en önemli başlıklar bunlar olacak."
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger'in canlı yayındaki değerlendirmeleri:
"Şu an itibarıyla Kafkasya'da Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında 10 Kasım 2020'deki ateşkes anlaşması temelinde barış anlaşması için çalışmalar sürerken bu akamete uğratıldı. Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Zengezur Koridror'u açılamadı ama Laçin Koridoru açıldı. Buradan insani sevkiyat dışında bir sevkiyat olmaması için Azerbaycan sıkı kontrol uygulandığı zaman Ermenistan uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye kalktı.
Burada mesele büyük ölçüde Dağlık Karabağ'ın statüsünden kaynaklanıyor. Dağlık Karabağ bölgesi Sovyet dönemi bir yapılanmanın mirasıdır. 2 tane özerk bölge var. Biri Dağlık Karabağ diğeri de Nahçıvan. Burada sadece Azerbaycanlılar yaşıyor. Ama Dağlık Karabağ'da mevcut koşullarda işgal sonlandırıldıktan sonra 140 bin Ermeni yaşıyor. Paşinyan bunlara sahip çıkmadı. Rusya'nın da bu yönde bir açıklama yaptığına tanık olduk."
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