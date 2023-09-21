YEVLAH’TA KARABAĞ GÖRÜŞMESİ | 24 saatte zafer! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Eğer karşı taraf kısa sürede buraya gelmeyeceğine dair bir ışık görseydi müzakere masasına oturmazdı. Azerbaycan bu yapıyı ve ona destek sağlayan Ermenistan ordusunu çok kısa sürede yendi hatta ezdi. Devam ederse yıkımın çok ağır olacağını kısa sürede gösterdi. Şu anda müzakere görüşmeleri başladı. Görüşmelerin kolay olmayacağını ve pek çok tuzak koktuğunu söylemek isterim. Mesele masada sadece Karabağ bölgesinde yaşayan 140 bin civarında olan Ermeni'nin akıbeti ile ilgili bir mesele değil. Azerbaycan Devleti zaten bunu sağlayacaktır. Bundan yana en ufak bir şüphe yoktur.