"CHP'ye kayyım atanabilir" polemiği! CHP yönetimi ve PM, kurultay yapılmadığı için hukuken düştü mü?

CHP VE HALK ARASINDAKİ TARTIŞMA

Siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş: CHP'li yöneticilerin AKbelen'de halkla yaşadığı durum yeni bir şey değil. Çünkü CHP öteden beri halkla bir bağ kuramıyor. CHP'nin halkla arasında geniş bir mesafe var. Bu bugünün meselesi değil tek parti döneminden beri ısrarlı şekilde tekrarlanarak devam ediyor. 1946 yılından beri CHP hiçbir seçimi kazanamadı tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemedi. CHP'li yöneticilerin söylemleri topluma inandırıcı gelmiyor. Burada bir güven sorunu var. AK Parti seçmenine yönelik aşağılayıcı bir yöntem kullandılar. Burada jakoben bir tavır olduğunu görüyoruz. Bu da CHP'nin kodlarına sinmiş vaziyette.