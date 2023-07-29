"CHP'ye kayyım atanabilir" polemiği! CHP yönetimi ve PM, kurultay yapılmadığı için hukuken düştü mü?
CHP'de olağan kurultay süresi aşıldığı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinin sonlanıp sonlanmadığı tartışılıyor. Kılıçdaroğlu'nun görev süresinin 26 Temmuz'da dolduğunu ve istifa etmesini gerektiğini söyleyen eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, "Hukuk dolanılarak siyaset olmaz" dedi. Öte yandan Akbelen’de CHP’li yöneticilerin halk ile yaşadığı tartışmalar da konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu’nun ise "Genel Başkanlık" için aday olup olmayacağı belli değil ancak Kılıçdaroğlu’na darbe planı yaptığı ve ifşa olan görüntüler siyaset gündeminin sıcak konularının arasında yer alıyor. Peki CHP yönetimi ve PM, kurultay yapılmadığı için hukuken düştü mü? İmamoğlu aday olacak mı? İmamoğlu CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav CHP'de kurultayın zamanında yapılmadığını ve CHP yönetimini düştüğünü söyleyerek 'Kayyım atanbilir" işaretinde bulundu Önder Sav ayrıca koltuğunu korumak için tüm yolları deneyen ve Parti Meclisi'nde temizlik yapması beklenen Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiği ifade etti.
Kılıçdaroğlu'nu devirmek için zoom üzerinden Parti Meclisi'inde yer alan isimlerle toplantılar yapan Ekrem İmamoğlu'nun ise bir ofis kurduğu ve çalışmalarına devam ettiği iddia edildi. Bunun yanında Akbelen'e giden CHP'li yöneticiler ile halk arasında ciddi tartışmalar yaşandı. Muhalefet kanadında aşırı sıcak ve hızlı değişen gündemler yaşanıyor.
Peki CHP yönetimi ve PM, kurultay yapılmadığı için hukuken düştü mü? Kılıçdaroğlu ne yapacak? CHP'de'de bölünme yaşanır mı, Kılıçdaroğlu çağrılara ne diyecek? İmamoğlu yeni parti kurar mı? CHP Genel Başkanı değişmeli diyen İmamoğlu'nun yol haritası ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
CHP VE HALK ARASINDAKİ TARTIŞMA
Siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş: CHP'li yöneticilerin AKbelen'de halkla yaşadığı durum yeni bir şey değil. Çünkü CHP öteden beri halkla bir bağ kuramıyor. CHP'nin halkla arasında geniş bir mesafe var. Bu bugünün meselesi değil tek parti döneminden beri ısrarlı şekilde tekrarlanarak devam ediyor. 1946 yılından beri CHP hiçbir seçimi kazanamadı tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemedi. CHP'li yöneticilerin söylemleri topluma inandırıcı gelmiyor. Burada bir güven sorunu var. AK Parti seçmenine yönelik aşağılayıcı bir yöntem kullandılar. Burada jakoben bir tavır olduğunu görüyoruz. Bu da CHP'nin kodlarına sinmiş vaziyette.
KENDİ KOLTUKLARINI KORUMA DERDİ
Bir yere halka destek olmaya gidiyorsunuz ama orada bir tepki ile karşılaşınca hemen halka yönelik olumsuz ve aşağılayıcı bir tavır gösteriyorsunuz. Böyle yapıldığı sürece toplumun desteğini elde edemeyecekler. CHP'nin yönetim kadrosunun da böyle bir kaygısı yok, onlar kendi koltuklarını korumak için mücadele veriyor. Kılıçdaroğlu'nun tavırları da bunu ortaya koyuyor. CHP'de aday da lider de değişse yüzde 20/25 garanti oyu var bu da onları konforlu bir alana itiyor.
EKREM İMAOĞLU'NUN GENEL BAŞKANLIK HAMLESİ OLACAK MI?
Genel Başkan olmaya lider olmaya talip bir insan her şeyden önce risk almayı bilmeli. Yani mevcut koltuğunu ya da makamını kaybetmeyi göze alarak hareket geçmesi gerekir. İmamoğlu'nda bunların hiçbirini görmüyoruz. Yayımlanan makalede Genel Başkanlık için bir takım imalarda bulunuyor ama masaya yumruğunu vurup aday olduğunu söyleyemiyor. Eğer bir risk almazsanız inandırıcılık olmaz. Etrafınızda toplanan insanları buna ikna edemezsiniz. 13 yıl içinde Kılıçdaroğlu bir delege yapısı oluşturdu, Kılıçdaroğlu istemediğini sürece kimse ondan parti iktidarını alamaz.
BABASININ ŞİRKETİ SANDI
Ekrem İmamoğlu CHP'yi babasının kendine devrettiği şirket gibi görüyor. Babasının şirketi ona devrettiği gibi Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi ona devretmesini istiyor. Kılıçdaroğlu'nun onu işaret etmesini istiyor. Böyle bir Genel Başkanlık mücadelesi olur mu? Koltuk istiyor, başkan olmak istiyor bir mücadele yok ortada. Ekrem İmamoğlu burada bir pazarlık süreci yürütüyor. Kılıçdaroğlu kendi rızasıyla o koltuğu vermeyecek.
ÖNDER SAV'IN AÇIKLAMLARI VE CHP'YE KAYYIM POLEMİĞİ
Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş: Hukuk tartışması tabi ki teknik bir tartışma. Önder Sav gibi isimlerin, 'Genel Başkan'ın süresi doldu, kayyım atanmalı' sözlerinde kısmen haklı gibi gözüküyorlar. CHP'nin tüzüğünde siyasi partiler yasasının uzantısı gereği 2 senede bir kurultay yapılır ve bu en fazla 1 sene uzatılabilir. CHP'de bu 1 sene uzadı ve ortada bir boşluk var. Ama bu hukukçuların yapacağı bir tartışma boyutudur. Bu tartışma ortaya çıktığında Sabih Kanadoğlu akıllara geldi. O da geçmişte hukukun boşlukları ortaya atarak 367 meselesini ortaya atmıştı. Bu tartışmayla 'Kanadoğlu'nun ruhu CHP'yi yokluyor' şeklinde espriler yapılıyor.
KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?
Gerek önceki gerek şimdiki dönemlerde bir takım hukuki boşluklardan faydalanarak CHP'ye uyarıda bulunma durum var. Bunun neticesini iler ki günlerde göreceğiz. Burada Önder Sav'ın ortaya çıkması ilginçtir. 90'larda ve 2 binlerin başında hatta 2010'lar bile Genel Başkan getirip götüren önemli bir ismin Kılıçdaroğlu tarafından kenara itilmesi söz konusu. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkanların Önder Sav'ı kendi safına çekmesi bir avantajdır. Kılıçdaroğlu 2010'dan beri partiyi kendine göre dizayn etti.
CHP BAŞARI KRİTERİ SEÇİM DEĞİLDİRDİR
Kılıçdaroğlu'nun ufak bir problemi var seçim kazanmıyor. CHP'lilerin de genellikle seçim kazanma gibi bir dertleri yok. Önemli olan CHP'nin Genel Başkanlığını yürüten isimdir. CHP'de genel ya da yerel seçimlerde başarı ya da başarısızlık bir kriter değildir. Orada daha çok delege yapısını kontrol edebilmek gibi problemler var. Şu anda Önder Sav'ın kimin yanında olduğu önemlidir çünkü ciddi atraksiyonları olan teşkilatçı biridir. Kılıçdaroğlu koltuğunda gözü olanları ciddi şekilde etki altına aldı.
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