CHP’li Gürsel Tekin’den HDP ve İYİ Parti’ye rest: Onlar olmadan da kazanırız yerel seçimlere tek gireceğiz

ARAMIZDA ÖZEL PROTOKOL VAR

Kamuoyuna açıklananın aksine gizli bir mutabakat olduğunu itiraf eden Özdağ, "MİT Başkanlığı sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakata vardı." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, ise yaşananlara ilişkin "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." dedi.