CHP'li Gürsel Tekin'den HDP ve İYİ Parti'ye rest: Onlar olmadan da kazanırız yerel seçimlere tek gireceğiz
CHP Eski Milletvekili Gürsel Tekin seçimlerde yaşadıkları ağır yenilgi sonrası CHP'yi hedef alan ittifak ortaklarına rest çekti. Tekin, yerel seçimlere tek gireceklerini ifade ederken "HDP ve İYİ Parti olmadan da kazanırız. İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz." dedi.
14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.
İMAMOĞLU VE ÖZCAN'DAN DEĞİŞİM İSTEĞİ
İstifaya yanaşmayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi değişim isteyen isimlerin de önüne geçti.
3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞI
Diğer yandan seçimlerde gelen mağlubiyet sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini ifade etti.
ARAMIZDA ÖZEL PROTOKOL VAR
Kamuoyuna açıklananın aksine gizli bir mutabakat olduğunu itiraf eden Özdağ, "MİT Başkanlığı sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakata vardı." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, ise yaşananlara ilişkin "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." dedi.
AKŞENER: HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI
Milletvekili seçimlerinde de yüzde 10'un altında kalan İYİ Parti'de de üst üste istifalar gelirken, Akşener Kılıçdaroğlu ile yaptığı ittifaka ve CHP'den aldıkları milletvekillerine yönelik "CHP'den seçime girmek için istediğim 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" şeklinde konuşmuştu.
"HDP VE İYİ PARTİ OLMADAN DA KAZANIRIZ"
Bu gelişmeler ışığında yaklaşan 2024 seçimlerini yorumlayan CHP Eski Milletvekili Gürsel Tekin, seçim yenilgisi sonrası kendilerini hedef alan ortaklarına rest çekip yerel seçimlere tek gireceklerini açıkladı.
'HDP ve İYİ Parti olmadan da kazanırız' diyen Tekin, "İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz." dedi.
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