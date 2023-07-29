Google medya kuruluşlarını sömürüyor! Reklam gelirinin kırıntısını veriyor

Google'ın Avrupa'da birçok medya kuruluşuna telif ödeyeceğine dikkat çeken Tezel, ülkemizde de yaptırımların uygulanması gerektiğini aktardı. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "İletişim Başkanlığının çalışması gerekiyor. Öncelikle yasanın çıkması gerekiyor. Teknoloji devlerini sıkıştırmamız lazım. Haberi üreten biziz ancak karşılığını alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

NOT: KENE NEDİR?

- At, deve, koyun, köpek gibi hayvanların ya da insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara yol açan böceklerin ortak adı.

- Yapışan ve kan emen parazit