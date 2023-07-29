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Google medya kuruluşlarını sömürüyor! Reklam gelirinin kırıntısını veriyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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Google medya kuruluşlarını sömürüyor! Reklam gelirinin kırıntısını veriyor

Tüm dünyada milyarlarca insanın ve kurumların verilerini kullanarak her yıl rekor gelir elde eden Google, medya kuruluşlarının telif haklarını ise hiçe sayıyor. Google'ın bu uygulamasına Batı medyasından tepki yağıyor. Peki Google gerçekten medya sektörünü sömürüyor mu? Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel önemli değerlendirmelerde bulundu.

Arama motorlarının karları her geçen gün artarken medyanın azalıyor. Google medya kuruluşlarını sömürüyor. Sadece 6 ayda gelirini 7 kat artırdı. Medya şirketlerinin ise telif haklarını hiçe saydı.

Konuyu değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Reklam gelirlerinin kırıntısını veriyorlar. Kazanılan 74,6 milyar doların kırıntısını veriyorlar. Medya şirketleri çok küçük para alıyor." dedi.

Dünyanın en büyük arama motoru Google, internette üretilen içeriklerin aranmasından ve reklam gelirlerinden milyarlarca dolar kar etti ancak yayıncıların hakların sömürmeye çalıştı. Şirketin 2023 yılı ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, internet devinin medya sömürüsünü kanıtladı.

Mevlüt Tezel, Google'ın gelirinin önceki döneme oranla yüzde 7 artarak 74, 6 milyar dolara yükseldiğini vurguladı. Medya kuruluşlarına ise kazandığı paranın kırıntılarını paylaştığını söyledi.

Tezel, "Google dünyanın en çok kullanılan arama motoru. Eskiden internet yokken Google yokken medya şirketleri büyük gelirler elde ediyordu Daha sonra arama motorlarının devreye girmesiyle medya şirketlerinin gelirleri azaldı. Reklamlamayı arama şirketleri yapıyor. Onlarda medyaya küçük bir pay veriyor." sözlerine yer verdi.

Tezel, teknoloji devlerinin medyayı sömürmesinin önüne geçilmezse haberciliğin daha da gerileceğini ifade etti. Mevlüt Tezel, "Teknoloji devleriyle anlaşmalar yapılması lazım. Bunun için de dijital telif hakları yasasının acilen gelmesi lazım." dedi.

Google'ın Avrupa'da birçok medya kuruluşuna telif ödeyeceğine dikkat çeken Tezel, ülkemizde de yaptırımların uygulanması gerektiğini aktardı. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "İletişim Başkanlığının çalışması gerekiyor. Öncelikle yasanın çıkması gerekiyor. Teknoloji devlerini sıkıştırmamız lazım. Haberi üreten biziz ancak karşılığını alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

NOT: KENE NEDİR?

- At, deve, koyun, köpek gibi hayvanların ya da insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara yol açan böceklerin ortak adı.

- Yapışan ve kan emen parazit

Google medya kuruluşlarını sömürüyor! GOOGLE MEDYA KURULUŞLARINI SÖMÜRÜYOR!
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