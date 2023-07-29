İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu: CHP’den sadece köstek gördük! AK Parti ve MHP desteklenebilir

"CHP-İYİ PARTİ İŞBİRLİĞİNDE KAYBEDEN HEP BİZ OLUYORUZ"

İYİ Parti olarak, yürüttükleri genel seçim kampanyasında CHP'den sadece köstek gördüklerini kaydeden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir'de hiçbir destek vermediler, biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti işbirliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi.

"AK PARTİ VE MHP DESTEKLENEBİLİR"

Eskişehir'den örnek vermek isterim. CHP ve AK Parti'nin aşağı yukarı 200'er bin oyları var. Belirleyici parti ise 90 bin ile İYİ Parti. Bu, Türkiye'nin birçok bölgesinde de böyle. İYİ Parti hep kazananı belirleyecek durumda. Ben diyorum ki, CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence Eskişehir'de mesela AK Parti ve MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur. Bu birleşme olmayacaksa da bence partimiz her yerde kendi adaylarını göstermeli. Türkiye'nin her yerinde teşkilatımız yerli yerinde ve partimiz içinde kalibresi inanılmaz yüksek kadrolar mevcut. Bu da bir seçenek."