İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu: CHP’den sadece köstek gördük! AK Parti ve MHP desteklenebilir
14-28 Mayıs seçimlerine CHP ile ittifak kuran İYİ Parti’de sinirler iyice gerildi. Öyle ki; Başkan Erdoğan’a karşı büyük yenilgi alan koalisyon paramparça olmuş durumda. CHP’den kopan İYİ Parti’den farklı sesler yükselirken, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’dan çarpıcı bir açıklama geldi. CHP'nin, milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye ettiğini belirten Hatipoğlu "İYİ Parti, aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın? AK Parti ve MHP desteklenebilir." ifadelerini kullandı. Hatipoğlu ayrıca sözlerine genel seçim kampanyasında CHP’den sadece köstek gördüklerini söyledi. İşte detaylar…
İYİ Partili vekil Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14-28 Mayıs seçimlerinde ittifak kurdukları koalisyon özelinde CHP'yi topa tuttu.
"37 VEKİLİNİ KENDİSİNE ZIT GÖRÜŞLÜ PARTİLERE HEDİYE ETTİ"
Hatipoğlu, "CHP, zıt kutbu Saadet Partisi'yle, AK Parti'den kopan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı. CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen, 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum, İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" ifadelerine yer verdi.
"YEREL SEÇİMLERDE PARTİMİZİN CHP İLE HAREKET ETMESİNE KARŞIYIM"
Öte yandan Hatipoğlu, Eskişehir'de bir grup gazeteciyle sohbetinde, genel seçimlerde İYİ Parti'nin, CHP ile birlikte hareket etmesinden dolayı zarar gördüğünü düşündüğünü ifade ederek, "Bu nedenle yaklaşan yerel seçimlerde de partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin genel görüşü." değerlendirmesinde bulundu.
"CHP-İYİ PARTİ İŞBİRLİĞİNDE KAYBEDEN HEP BİZ OLUYORUZ"
İYİ Parti olarak, yürüttükleri genel seçim kampanyasında CHP'den sadece köstek gördüklerini kaydeden Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir'de hiçbir destek vermediler, biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti işbirliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi.
"AK PARTİ VE MHP DESTEKLENEBİLİR"
Eskişehir'den örnek vermek isterim. CHP ve AK Parti'nin aşağı yukarı 200'er bin oyları var. Belirleyici parti ise 90 bin ile İYİ Parti. Bu, Türkiye'nin birçok bölgesinde de böyle. İYİ Parti hep kazananı belirleyecek durumda. Ben diyorum ki, CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence Eskişehir'de mesela AK Parti ve MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur. Bu birleşme olmayacaksa da bence partimiz her yerde kendi adaylarını göstermeli. Türkiye'nin her yerinde teşkilatımız yerli yerinde ve partimiz içinde kalibresi inanılmaz yüksek kadrolar mevcut. Bu da bir seçenek."
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