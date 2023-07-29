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"CHP'ye kayyım atanabilir" polemiği! CHP yönetimi ve PM, kurultay yapılmadığı için hukuken düştü mü?

A Haber
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Giriş: 29.07.2023 13:11
Güncelleme:29.07.2023 13:14
CHP'de olağan kurultay süresi aşıldığı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinin sonlanıp sonlanmadığı tartışılıyor. Kılıçdaroğlu'nun görev süresinin 26 Temmuz'da dolduğunu ve istifa etmesini gerektiğini söyleyen eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, "Hukuk dolanılarak siyaset olmaz" dedi. Öte yandan Akbelen’de CHP’li yöneticilerin halk ile yaşadığı tartışmalar da konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu’nun ise "Genel Başkanlık" için aday olup olmayacağı belli değil ancak Kılıçdaroğlu’na darbe planı yaptığı ve ifşa olan görüntüler siyaset gündeminin sıcak konularının arasında yer alıyor. Peki CHP yönetimi ve PM, kurultay yapılmadığı için hukuken düştü mü? İmamoğlu aday olacak mı? İmamoğlu CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
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