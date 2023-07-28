Kemal Kılıçdaroğlu nasıl CHP Genel Başkanı oldu? Önder Sav anlattı: Adayım dese işler bozulabilirdi
Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'in iddiaları sonrasından Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getiriliş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a karşı aday olmadığını yönelik açıklamasını kendisinin talebi olduğunu söyleyen Sav "Kılıçdaroğlu 'adayım' dese işler bozulabilirdi. Aklım Kemal Bey, duygularım Deniz Bey'den yanaydı." dedi. Kılıçdaroğlu'nun göreve gelişinde verdiği desteği de yorumlayan Sav "Akli melekelerim neyi gerektiriyorsa onu yaptım." dedi.
14 ve28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.
"KILIÇDAROĞLU KASETLE GÖREVE GELDİ"
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde ve tabanında da büyük rahatsızlık yaratırken, Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen katıldığı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve kaset operasyonuyla getirildiğini ifade etti.
"KASET KUMPASINDAN BİR GÜN SONRA..."
Sevigen "Kılıçdaroğlu, 'Ben Genel Başkan olmayacağım' dedi, kaset operasyonu patladı bir gün sonra da aday oldu." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun göreve getirilişine ilişkin iki kişinin bilgi sahibi olduğunu söyleyen Sevigen "Önder Sav ve Ali Topuz da yanındaydı. Kim baskı yaptı adaylık için? Kemal Bey aday olmasa Deniz Baykal yeniden aday olacaktı. Sav, birkaç gündür açıklamalar yapıyor. Tam dört ay önce söyledim bu güçleri açıklaması için" diye konuştu.
ÖNDER SAV'A ÇAĞRI: GERÇEKLERİ ÇIK AÇIKLA
Ali Topuz'un bu sırrı mezara götürdüğünü, Kılıçdaroğlu'nun da açıklamayacağını söyleyen Sevigen, "Kemal Bey bilerek yalan söylüyor. Maskeli insanlar gelip kaseti izlettiler diyor. Can güvenliğini kim korudu, kim sana baskı yaptı? Bunları tek bilen Önder Bey. Buradan bir çağrı yapıyorum. Korkuyorsan şantaj yapıyorlarsa, tedirginse biz göğsümüzü siper ederiz. Gidip bir yerde kahve içmeyiz." ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU ADAYIM DESE İŞLER BOZULABİLİRDİ"
Sevigen'in çağrıda bulunduğu CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getiriliş sürecine katıldığı canlı yayında anlattı.
Sav, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a karşı aday olmadığını açıklamasını kendisinin istediğini vurgulayıp, "Kılıçdaroğlu 'adayım' dese işler bozulabilirdi. Aklım Kemal Bey, duygularım Deniz Bey'den yanaydı." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun partinin önünü açacağını düşündüğünü ve bu yüzden adaylığı için çalıştığını belirten Sav, "Akli melekelerim neyi gerektiriyorsa onu yaptım." dedi.
KILIÇDAROĞLU O SÜREÇTE BENDEN FAZLA ALKIŞ ALIYORDU
"Deniz Bey'in istifa kararından sonra partide büyük bir tartışma başladı. Kurultaya 12 gün kala örgütün ağırlıklı görüşü benim üzerimdeydi. Ben onlara '10 yılı aşkın genel sekreterlik yaptım. 4 büyük genel ve yerel seçim yaşadık. Partiiler, 'Belli yerlere gelemeyişimizin sebebi olarak beni görmüştür. diyerek reddettim. Değişim benle olur mu diye düşünürken CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'bana siz aday olun' dedi.
Deniz Baykal ile sonraki görüşmemizde yeniden genel başkan olma hevesini hissediyorduk. Fakat arkadaşlarımız Deniz Bey'i adaylığa uygun ve layık görmediler. Ben de Kılıçdaroğlu'nu önerdim. Çünkü o süreçte televizyon kanallarında popülerdi ve benden fazla alkış alıyordu.
"KEMAL BEY'İN GELİŞ PROJESİNİN UYDUSU HALİNE GELDİM"
Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmede, Baykal'a aday olmadığını söylemesini istedim çünkü işler bozulabilirdi. Kılıçdaroğlu ile Kızılay'da buluştuk ve ben orada işi şekillendirdim. 'Sen bana teklif etmiştin ben de sana ediyorum' diyerek ikna ettim.
Mehmet Sevigen, benim Ali Topuz'un bu işi tezgahladığımızı iddia etti. İşin hiç aslı yok. Ali Topuz'un bu olayda dahli yok. Kemal Bey ile benim aramda gelişti. Kemal Bey'in gelişi projedir diyenlere öfkelendim. Ben bu operasyonun uydusu haline geldim. Akli melekelerim neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Hiç de bu konulara takılmadım. Birkaç ay sonra da Kemal Bey'in iş tutuş tarzıyla benim tavrım örtüşmedi."
"KILIÇDAROĞLU 3 YILDAN FAZLA GÖREV YAPAMAZ"
Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Bunun böyle devam etmesi partiyi yaralar. Sayın Kılıçdaroğlu istifa eder, 45 gün içinde parti kurultaya gider. İstiyorsa tekrar aday olur, orada bir sıkıntı yok. 25 Temmuz 2020'de toplanan kurultay delegeleri sayın Kılıçdaroğlu'nu büyük çoğunlukla seçtiler. Aynı delegenin büyük çoğunluğu halen kurultay delegesi olarak görev yapacak durumundadır."
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