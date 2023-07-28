Kemal Kılıçdaroğlu nasıl CHP Genel Başkanı oldu? Önder Sav anlattı: Adayım dese işler bozulabilirdi

"KEMAL BEY'İN GELİŞ PROJESİNİN UYDUSU HALİNE GELDİM"

Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmede, Baykal'a aday olmadığını söylemesini istedim çünkü işler bozulabilirdi. Kılıçdaroğlu ile Kızılay'da buluştuk ve ben orada işi şekillendirdim. 'Sen bana teklif etmiştin ben de sana ediyorum' diyerek ikna ettim.

Mehmet Sevigen, benim Ali Topuz'un bu işi tezgahladığımızı iddia etti. İşin hiç aslı yok. Ali Topuz'un bu olayda dahli yok. Kemal Bey ile benim aramda gelişti. Kemal Bey'in gelişi projedir diyenlere öfkelendim. Ben bu operasyonun uydusu haline geldim. Akli melekelerim neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Hiç de bu konulara takılmadım. Birkaç ay sonra da Kemal Bey'in iş tutuş tarzıyla benim tavrım örtüşmedi."

"KILIÇDAROĞLU 3 YILDAN FAZLA GÖREV YAPAMAZ"

Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Bunun böyle devam etmesi partiyi yaralar. Sayın Kılıçdaroğlu istifa eder, 45 gün içinde parti kurultaya gider. İstiyorsa tekrar aday olur, orada bir sıkıntı yok. 25 Temmuz 2020'de toplanan kurultay delegeleri sayın Kılıçdaroğlu'nu büyük çoğunlukla seçtiler. Aynı delegenin büyük çoğunluğu halen kurultay delegesi olarak görev yapacak durumundadır."